Aşırı Doğurganlık Yüzünden Evi Kreşe Döndü! Yaşından Çok Çocuğu Var

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37 YAŞINDAKİ KADIN 42 ÇOCUK DOĞURDU!
Ugandalı Mariam Nabatanzi, henüz 37 yaşında ama bugüne dek 42 çocuk dünyaya getirdi. Dördünü kaybetti. Şu yaşından fazla çocuğu var. Artık çocuk dünyaya getirmek istemediğini belirten tecrübeli anne, ancak doktorların tüplerini bağlatmasına izin vermediğini söylüyor.
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İLK ÇOCUĞUNU 12 YAŞINDA DOĞURDU
12 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Nabatanzi'nin, en küçüğü 4 aylık en büyüğü ise 25 yaşında olmak üzere tam 38 çocuğu bulunuyor.
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Nabatanzi çocuklarını 6'sı ikiz, 4'ü üçüz, 3'ü dördüz ve 2'si tek çocuk olarak dünyaya getirdi.
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GEÇİMİNİ ŞİFALI OT SATARAK SAĞLIYOR
Eşi geçen yıl evi terk eden Nabatanzi, şifalı otlar satarak geçiniyor. 10'u kız 28'i erkek olan çocukların günlük gıda masrafı Türk Lirası'yla yaklaşık 100 TL'yi buluyor.
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HAYATI TEHLİKEYE GİRER DİYE KISIRLAŞTIRILMIYOR
Çocuklar ayrıca günde 75 litre su tüketiyor. Doktorlar hayatını tehlikeye sokacağı gerekçesiyle Nabatanzi'yi kısırlaştıramıyor.