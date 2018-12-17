Aşırı Doğurganlık Yüzünden Evi Kreşe Döndü! Yaşından Çok Çocuğu Var

1

37 YAŞINDAKİ KADIN 42 ÇOCUK DOĞURDU!

Ugandalı Mariam Nabatanzi, henüz 37 yaşında ama bugüne dek 42 çocuk dünyaya getirdi. Dördünü kaybetti. Şu yaşından fazla çocuğu var. Artık çocuk dünyaya getirmek istemediğini belirten tecrübeli anne, ancak doktorların tüplerini bağlatmasına izin vermediğini söylüyor.