Tecavüze Uğradı, Asitli Saldırıyla Tanınmaz Hale Geldi Ama Vazgeçmedi! İşte, Katie Piper'in İnanılmaz Öyküsü

1 Tecavüze Uğradı 35 yaşındaki İngiliz Katie Piper, kabus dolu günleri geride bırakıyor. 25 yaşındayken Stefan Sylvestre tarafından önce tecavüze uğrayan genç kadının ilk şoku bu değildi.

2 Yüzüne Asit Atıldı Tecavüz şokunu atlatamayan Katie Piper'ın yüzüne asit atan Stefan Sylvestre ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tam 40 ameliyat geçiren Katie Piper, tüm dünyada mücadelenin simgesi oldu.

3 40 Ameliyat Geçirdi Eski sevgilisi Daniel Lynch'in planladığı ve Stefan Sylvestre adlı saldırganın gerçekleştiği saldırı sonrasında tam 40 ameliyat geçiren Piper'ın gözleri artık eskisi gibi görmüyor.



4 Film Gibi Hayatı Belgesel Oldu Katie: Benim Güzel Yüzüm isimli belgeselde hayatı anlatılan Katie Piper'ın öyküsünü tam 3,3 milyon kişi izledi. Channel 4'te yayınlanan belgeselin ardından, Katie: Benim Güzel Arkadaşlarım isimi programda hastalık, kaza ve saldırı ile görünümü bozulan insanların öyküsünü anlatan Piper, güzelliğiyle değil, öyküsüyle ve mücadelesiyle televizyon kariyerine hızlı bir yükselişe geçti.

5 Vakıf Kurdu Fiziksel görünüşü bozulmuş insanlara yardımcı olmak amacıyla, 2009 yılında Katie Piper Vakfı'nı kuran 35 yaşındaki sunucu, tüm enerjisini umut ışığı olmaya harcıyor.



6 2015 Yılında Evlendi 2015 yılında Richard James Sutton ile evlenen Katie'den mutlu da bir haber geldi.

7 Kızıyla Hayata Bir Kez Daha Bağlandı Piper, 2017 yılında kızı Penelope'yi dünyaya getirdi ve hayata bir kez daha tutundu.

8 "Minnettarım" Noel gecesinde sosyaş medya hesabından bir paylaşım yapan Piper, "Hayata minnettarım" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

9 Gittikçe İyileşiyor 10 yıl içerisinde sayısız operasyon geçiren Piper'in yüzü gittikçe iyileşiyor.

10 Katie Piper'in hayatı artık normale dönüyor. Güzellik algısını yıkan ve mücadelenin simgesi olan Piper, kariyerindeki yükselişle de her şeyin görünüm olmadığını kanıtlamış oldu.