Aşk Adası'nın Ateşli Güzeli, Sevgilisiyle Ayrılığını Gecelerde Kendinden Geçerek Kutladı!
1 saat önce
İngiltere'nin reytingleri alt üst eden programı Aşk Adası'nın ateşli güzeli Megan Barton, buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la ayrılığın ardından kendini gecelere attı. Bekarlığını, herkesin şaşkın bakışlarına rağmen kendinden geçerek kutladı..
1
Aşk Adası'nın 24 yaşındaki ateşli güzeli Megan Barton Hudson, daha geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la çılgın aşk pozları verirken, geçtiğimiz gün ayrılık haberini duyurdu.
2
Aşk Adası'ndaki en yakın kız arkadaşı Samira Mighty ile gece dışarı çıkan Megan, soluğu İngiltere Brighton'daki bir gece kulübünde aldı.
3
24 yaşındaki Megan Barton Hanson, yeni ilişki durumunu kutlama havasındaydı.
4
Megan, o gece alkolün dozunu kaçırmış olacak ki, mini mavi elbisesiyle kalabalığın önünde twerk dansı yapmaya başladı.
5
Gece kulubündeki herkesin şaşkın bakışlarına aldırmadı. İstifini bozmadan dansına devam etti.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:30
Diğer Galeriler
Ünlü Model Derin Göğüs Dekoltesiyle Geceye Damga Vurdu!
Fenomen Anne Kızının Saçlarını Ketçapla Yıkadı, Takipçileri Şaştı Kaldı
Yerin 9 Metre Altında Keten Beze Sarılı Halde Bulundu!
Victoria's Secret Meleğinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Onunlayken Vücudumu Uyuşturuyordum