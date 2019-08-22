Aşk Adası'nın fenomen güzeli, paylaştığı cinsel ilişki videosuyla pes dedirtti!

1 İngiltere'nin çok konuşulan Reality şov programıyla şöhrete kavuşan 25 yaşındaki Meghan Barton Hanson, yine bir şekilde dikkat çekmeyi başardı.

2 Katıldığı Aşk Adası adlı reality şovla kısa sürede şöhrete kavuşan İngiliz güzel, eşcinsel arkadaşıyla birlikte cinsel ilişki pozisyonları denediği anları sosyal medya hesabında canlı olarak yayınladı.

3 Megan, video esnasında çok eğleniyormuş gibi gözükse de birkaç saat sonra bu videoyu yayından kaldırdı.

4 'Günde birkaç kez ilişkiye girmek istiyorum!' demişti! 'The Heat' dergisine konuşan Hanson, sevgilisi olduğu dönemlerde ilişkiye doymadığını söyledi. Hanson, "Yüksek bir cinsel isteğim oluyor ilişki içindeyken, günde birkaç kez ilişkiye girmek istiyorum" dedi.