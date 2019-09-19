Aşk Adası'nın fenomen güzeli, sokak ortasında iç çamaşırlarıyla gezdi!

Her defasında büyük acı yaşadığını söyleyip, Instagram'da kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu.

Aylar sonra bir iç çamaşırı markasının yüzü olarak objektif karşısına geçti.

Londra sokaklarında iç çamaşırı takımı ve plaj terliğiyle yürürken böyle görüntülendi.

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Malin Andersson, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden, bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini ve yaraladığını söyledi.