Son Dakika Haberleri: Aşk Adası'nın fenomen güzeli, sokak ortasında iç çamaşırlarıyla gezdi!
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Aşk Adası'nın fenomen güzeli, sokak ortasında iç çamaşırlarıyla gezdi!

2 saat önce

26 yaşındaki eski Aşk Adası yarışmacısı ve televizyon yıldızı Malin Andersson, Londra sokaklarında iç çamaşırlarıyla gezdi.

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26 yaşındaki İsveçli güzel, 2018 Aralık'ta 8 hafta erken dünyaya gelen kızı Consy'i, 1 aylıkken kaybetmişti.
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Her defasında büyük acı yaşadığını söyleyip, Instagram'da kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyordu.
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Aylar sonra bir iç çamaşırı markasının yüzü olarak objektif karşısına geçti.
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Londra sokaklarında iç çamaşırı takımı ve plaj terliğiyle yürürken böyle görüntülendi.
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Malin Andersson, kızının ölümünden sonra verdiği pozlar yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Malin Andersson, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden, bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini ve yaraladığını söyledi.
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Andersson gelen mesajlarda: ''Anne olmayı hak etmiyorsun. İyi ki çocuğun öldü!'' dediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:38 
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