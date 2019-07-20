Son Dakika Haberleri: Aşk Adası'nın güzeli, eğlencenin dozunu fena kaçırdı!
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Aşk Adası'nın güzeli, eğlencenin dozunu fena kaçırdı!

1 saat önce

Skandalı bitmeyen Aşk Adası programının iddialı yarışmacılarından Elma Pazar, alkolün dozunu kaçırınca arkadaşının kucağında arabaya taşındı.

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İngiltere'de yayınlanan ve sık sık yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girmesiyle gündeme gelen Aşk Adası programı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaz partisiyle yine adından söz ettirdi.
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Skandalı bitmeyen programın iddialı isimlerinden Elma Pazar, parti esnasında alkolün dozunu kaçırınca bir anda kendini arkadaşı Henry Simmons'un kucağında buldu.
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Aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 26 yaşındaki yıldız, arkadaşlarının desteğiyle arabaya bindirildi.
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Arkadaşı Simmons'un kucağındayken frikik veren Pazar'ın, iç çamaşırı giymediği görüldü.
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İşte skandal yarışmanın çılgın partisinden kareler...
İşte skandal yarışmanın çılgın partisinden kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:02 
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YORUMLAR (1)
  • TRABZONLU FİRTİNA : DİYAR DİYAR DOLAŞTUM OKYANUSLARİ AŞTUM ALLAH NELER YARATTİ ELMALIM ELMA BENİ AH BU GÖZLER NE KARİ GÖRDÜ BUGÜN :D :D Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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