Aşk Adası'nın güzeli, eğlencenin dozunu fena kaçırdı!

Skandalı bitmeyen programın iddialı isimlerinden Elma Pazar, parti esnasında alkolün dozunu kaçırınca bir anda kendini arkadaşı Henry Simmons'un kucağında buldu.

İngiltere'de yayınlanan ve sık sık yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girmesiyle gündeme gelen Aşk Adası programı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaz partisiyle yine adından söz ettirdi.

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DİYAR DİYAR DOLAŞTUM OKYANUSLARİ AŞTUM ALLAH NELER YARATTİ ELMALIM ELMA BENİ AH BU GÖZLER NE KARİ GÖRDÜ BUGÜN :D :D

Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!