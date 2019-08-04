Son Dakika Haberleri: Aşk Adası'nın Maura'sından skandal cinsel ilişki itirafı!
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Aşk Adası'nın Maura'sından skandal cinsel ilişki itirafı!

1 gün önce

İngiltere'de yayınlanan ve kameralar önünde cinsel ilişki sahneleriyle tepki toplayan Aşk Adası programı, geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanmasına rağmen hala adından söz ettiriyor. Yarışmacılardan Maura Higgins'in, partneri Curtis Pritchard ile ilgili yaptığı cinsel ilişki itirafı, İngiliz basınında bomba etkisi yarattı.

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İngiltere'de yayınlanan ve sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen Aşk Adası yarışması, geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlandığı halde hala adından söz ettiriyor.
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Aşk Adası yarışmacılarından 28 yaşındaki İrlandalı model Maura Higgins'in, son bölümlerde 23 yaşındaki dansçı partneri Curtis Pritchard ile ilişkiye girmek isteyip reddedilmesi günlerce konuşulmuştu.
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Maura, canlı yayında Curtis Pritchard'ın battaniyesinin altına girip kendisine sokulmuş, Curtis ise ''Bu gece olmaz'' diyerek partnerini reddetmişti.
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Maura, The Sun gazetesi'ne verdiği bir röportajda, programda birçok kez Curtis ile ilişkiye girme teşebbüsünde bulunduğunu ama başarılı olamadığını itiraf etti.
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Öyle ki Maura, programdan sonra Curtis ile buluşup ilişkiye girdiklerini ve bunun beklemeye değer olduğunu, Curtis'in performasına 10 üzerinden 10 verdiği söyledi.
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Maura, partneri tarafından reddedilmesini ise Curtis'in odada başka insanlar olduğu için bundan rahatsız olmasına yordu.
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Tepki çeken programın her bölümüne izleyiciler tarafından şikayet yağıyordu.
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Öyle ki Galler'de bulunan Ysgol Gymraeg Teilo Sant İlkokulu'nun müdürü Aled Rees, velilere mektup yollayarak çocukların programda gördükleri davranışları kopyaladıklarını, sekiz yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bile ilişki yaşıyormuş gibi öpüştüklerini söyleyerek program yarışmacılarının çocuklar için rol model olmadığını söylemişti.
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Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 03:03 
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