Son Dakika Haberleri: Aşk Adası'yla fenomen olmuştu, sokak ortasında uygunsuz görüntülendi
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Aşk Adası'yla fenomen olmuştu, sokak ortasında uygunsuz görüntülendi

42 dakika önce

Love Island'ın popüler yarışmacısı Francesca Allen, Saint Tropez'de gizemli bir erkekle sarmaş dolaş halde görüntülendi.

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Katıldığı yarışmaya programıyla şöhrete kavuşup fenomene dönüşen Francesca Allen, St Tropez'deki ünlü bir fransız restoranı L'Opéra çıkışı bir adamla uygunsuz halleriyle kameralara yakalandı.
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23 yaşındaki güzel yarışmacı aynı zamanda İngiltere Essex'de bir giyim mağazasının da sahibi. Aşk Adası'nda istediği tek şey ideal erkeğini bulmaktı. Francesca, ideal erkeğini; onu gerçekten sevip önemseyecek, 'eğlenceli ve rastgele' biri olarak tanımladı ama güzel yarışmacı maalesef aradığı aşkı villada bulamadı.
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Aşkı bulamayan Francesca Allen şimdilerde gönlünü gün ediyor. Öyle ki sabahın erken saatlerinde sokakta bir erkekle uygunsuz halleri İngiliz basınına malzeme oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:00 
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