Aşk Adası'yla fenomen olmuştu, sokak ortasında uygunsuz görüntülendi

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23 yaşındaki güzel yarışmacı aynı zamanda İngiltere Essex'de bir giyim mağazasının da sahibi. Aşk Adası'nda istediği tek şey ideal erkeğini bulmaktı. Francesca, ideal erkeğini; onu gerçekten sevip önemseyecek, 'eğlenceli ve rastgele' biri olarak tanımladı ama güzel yarışmacı maalesef aradığı aşkı villada bulamadı.