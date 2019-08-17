Aşk Adası'yla fenomen olmuştu, sokak ortasında uygunsuz görüntülendi

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Katıldığı yarışmaya programıyla şöhrete kavuşup fenomene dönüşen Francesca Allen, St Tropez'deki ünlü bir fransız restoranı L'Opéra çıkışı bir adamla uygunsuz halleriyle kameralara yakalandı.
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23 yaşındaki güzel yarışmacı aynı zamanda İngiltere Essex'de bir giyim mağazasının da sahibi. Aşk Adası'nda istediği tek şey ideal erkeğini bulmaktı. Francesca, ideal erkeğini; onu gerçekten sevip önemseyecek, 'eğlenceli ve rastgele' biri olarak tanımladı ama güzel yarışmacı maalesef aradığı aşkı villada bulamadı.
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Aşkı bulamayan Francesca Allen şimdilerde gönlünü gün ediyor. Öyle ki sabahın erken saatlerinde sokakta bir erkekle uygunsuz halleri İngiliz basınına malzeme oldu.