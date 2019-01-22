Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Önal'ı Olarak Tanımıştık, Son Hali Yürek Burkuyor

1 2008 yılında ilk bölümü yayınlanan ve dizinin kötü karakteri olan Hilmi Önal'ı canlandıran Recep Aktuğ, her ne kadar kötü rolü oynasa da milyonların sevgisini sesiyle ve oyunculuğuyla kazanmış durumda.

2 Recep Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Şarkıcı ve oyuncu olan Aktuğ, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

3 KOAH teşhisiyle sevenlerini korkutan Aktuğ'un sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı da ortaya çıktı.

4 Şimdilerde ise omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan sanatçı Recep Aktuğ, kendisi adına düzenlenecek olan saygı gecesine bile katılamayacağı öğrenildi. Evden çıkamayacak hale gelen usta sanatçı, sevenlerini yeniden korkuttu.

5 Ses sanatçısı Onur Akay, daha önce hastaneye kaldırıldığını duyurduğu usta oyuncu Recep Aktuğ ile ilgili kötü haber verdi. Akay, "Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor.

6 Recep Aktuğ kimdir? 13 mayıs 1954 de izmir Çeşme'de doğan sanatçı, ilk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam ederken anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla izmir "Mogambo" gece klubü'nde yaptı.

7 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli siyasal bilgiler yüksek okulunda okurken "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde ve Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

8 Bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu ise bu şirketin ilk sanatçısıydı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı ve askere gitti.

9 Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; bir çok reklam filminde ve dizide de rol aldı. Recep Aktuğ'un Alışma Bana ve Siyah Gül adlı iki müzik albümü de bulunmakta.

10 "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakteri ile televizyon dünyasında adını duyurdu.



