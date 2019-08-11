Son Dakika Haberleri: Astımdan kansere her derde deva! Litresi 100 TL
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Astımdan kansere her derde deva! Litresi 100 TL

2 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde besin değerleriyle neredeyse anne sütüne denk olan eşek sütü üreten Mazhar Ergin siparişlere yetişemiyor.

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Ergin, eniştesiyle birlikte 25 eşek bakıyor. Bir eşek ortalama 300 mililitre ile 1 litre arasında süt veriyor. Satışlarını ağırlıklı internet üzerinden yapan Ergin, taleplere yetişemiyor.
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Eşek sütü, boğmaca, bronşit, astım gibi hastalıklarla beraber cilt, karaciğer, kolon ve mide kanserine karşı oldukça etkili.
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Kemik erimesinin de önüne geçen eşek sütü, çocukların hem zihni, hem bedeni gelişiminde önemli rol oynuyor.
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Ergin konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "6 yıldır yaklaşık bu işle uğraşıyoruz. Eniştemin babası kanserden vefat edince bu işe başladık. Tedavi ararken eşek sütünün faydasını görünce yapmaya başladık. Astım, bronşit, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklara iyi geliyor, doktorlar da tavsiye ediyor.
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Günde 4-4.5 litre süt alıyoruz. Bir eşek 300 mililitre ile bir litre arasında süt veriyor. Litresini 100 liradan satıyoruz. Bir eşekten az süt çıktığı için pahalı. Türkiye'nin her yerine eşek sütünü gönderiyoruz..
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Eşek sütü almak için bize internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dolapta durduğu zaman bozulma ihtimali yok. 1 litre süt bir yetişkine 5 gün gidebiliyor. Sabah, akşam birer çay bardağı tavsiye ediyoruz. Zaten eşek sütünü çiğ içmemiz gerekiyor. Kaynatıldığı zaman bozuluyor"
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:54 
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