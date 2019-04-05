At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!

1 Liverpool'da üç gün boyunca sürecek olan Aintree Grand National Festival'i Perşembe sabahı başladı. Cumartesi öğleden sonra Grand National yarışına ev sahipliği yapacak.

2 Yağmur ve sert rüzgarların eşlik ettiği açılış gününe yine kadınlar damgasını vurdu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran kadınlar, alkolün de etkisiyle kendinden geçip, kendini ortaya atıp dans etmeye başladı.

3 Üç günlük etkinliğe katılan kadınlar, soğuk havaya aldırış etmedi. Yüksek topuklu ayakkabılar, baharı çağrıştıran etek ve elbiselerle açılışa koştu.

4 Dalmaçyalı siyah-beyaz monokrom elbise giyen bir kadın, kendini ortaya atıp, dans etmeye başladı.

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7 Bir selfie için poz veren iki arkadaş, dostça dudak dudağa!

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