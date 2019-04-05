Son Dakika Haberleri: At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!

At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!

1 saat önce

Liverpool'da gerçekleştirilen Grand National yarışlarının açılış gününe alkolün dozunu kaçıran İngilizler damgasını vurdu.

1
Liverpool'da üç gün boyunca sürecek olan Aintree Grand National Festival'i Perşembe sabahı başladı. Cumartesi öğleden sonra Grand National yarışına ev sahipliği yapacak.
2
Yağmur ve sert rüzgarların eşlik ettiği açılış gününe yine kadınlar damgasını vurdu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran kadınlar, alkolün de etkisiyle kendinden geçip, kendini ortaya atıp dans etmeye başladı.
3
Üç günlük etkinliğe katılan kadınlar, soğuk havaya aldırış etmedi. Yüksek topuklu ayakkabılar, baharı çağrıştıran etek ve elbiselerle açılışa koştu.
4
Dalmaçyalı siyah-beyaz monokrom elbise giyen bir kadın, kendini ortaya atıp, dans etmeye başladı.
5
6
Kısa kadife mini elbise giymiş başka bir kadın da ona eşlik etmeye başladı.
7
Bir selfie için poz veren iki arkadaş, dostça dudak dudağa!
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

»      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:16 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (3)


Diğer Galeriler

Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da Bu Sakızı Çiğneyen Hızla Kilo Veriyor! Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak Kurbanlarını Canlı Canlı Yedi! Hannibal Lakaplı Caninin Raporu Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]