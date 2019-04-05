At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!
1 saat önce
Liverpool'da gerçekleştirilen Grand National yarışlarının açılış gününe alkolün dozunu kaçıran İngilizler damgasını vurdu.
1
Liverpool'da üç gün boyunca sürecek olan Aintree Grand National Festival'i Perşembe sabahı başladı. Cumartesi öğleden sonra Grand National yarışına ev sahipliği yapacak.
2
Yağmur ve sert rüzgarların eşlik ettiği açılış gününe yine kadınlar damgasını vurdu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran kadınlar, alkolün de etkisiyle kendinden geçip, kendini ortaya atıp dans etmeye başladı.
3
Üç günlük etkinliğe katılan kadınlar, soğuk havaya aldırış etmedi. Yüksek topuklu ayakkabılar, baharı çağrıştıran etek ve elbiselerle açılışa koştu.
4
Dalmaçyalı siyah-beyaz monokrom elbise giyen bir kadın, kendini ortaya atıp, dans etmeye başladı.
6
Kısa kadife mini elbise giymiş başka bir kadın da ona eşlik etmeye başladı.
7
Bir selfie için poz veren iki arkadaş, dostça dudak dudağa!
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:16
Diğer Galeriler
Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da
Bu Sakızı Çiğneyen Hızla Kilo Veriyor!
Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak
Kurbanlarını Canlı Canlı Yedi! Hannibal Lakaplı Caninin Raporu Kan Dondurdu