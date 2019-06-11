Ateşli model Tony Ödülleri'ne dekoltesiyle damga vurdu! Bir de arkasını görün

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Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Tony Ödülleri, dün akşam New York'taki Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzleri ve Hollywood yıldızları, ödül gecesinde buluştu.
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Gecede en dikkat çeken isimlerin başında ünlü model Emily Ratajkowski geliyordu.
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David Fincher imzasını taşıyan Gone Girl filmiyle beyaz perdeye adım atan Emily, her zaman olduğu gibi cesur bir elbise tercih etmişti.
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Derin göğüs ve sırt dekolteli siyah bir elbise giyen Ratajkowski, elbisesine uygun, koyu tonlardaki dumanlı göz makyajıyla görünümünü tamamladı.
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Ratajkowski'nin alışık olduğumuz uzun saçlarını, senenin modası omuz hizasında kestirdiği gözden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşını kutlayan Emily, geceye ünlü tasarımcı Michael Kors ile katıldı.