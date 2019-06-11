Ateşli model Tony Ödülleri'ne dekoltesiyle damga vurdu! Bir de arkasını görün

28 yaşındaki Amerikalı ateşli model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz akşam New York'ta düzenlenen Tony Ödülleri'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

1 Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Tony Ödülleri, dün akşam New York'taki Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2 Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzleri ve Hollywood yıldızları, ödül gecesinde buluştu. 3 Gecede en dikkat çeken isimlerin başında ünlü model Emily Ratajkowski geliyordu. 4 David Fincher imzasını taşıyan Gone Girl filmiyle beyaz perdeye adım atan Emily, her zaman olduğu gibi cesur bir elbise tercih etmişti. 5 Derin göğüs ve sırt dekolteli siyah bir elbise giyen Ratajkowski, elbisesine uygun, koyu tonlardaki dumanlı göz makyajıyla görünümünü tamamladı. 6 Ratajkowski'nin alışık olduğumuz uzun saçlarını, senenin modası omuz hizasında kestirdiği gözden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşını kutlayan Emily, geceye ünlü tasarımcı Michael Kors ile katıldı. 7 8 9 10

Haber Yayın Tarihi :

Diğer Galeriler

Cinsel güçlerini arttırsın diye ne içtiklerini duyan şoke oluyor!

Köyünün yıkılmasını istemeyen yaşlı adam öyle bir şey yaptı ki, dünya onu konuşuyor

İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve askerlik yapacağı yerler!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Aydan Taş'ına bir de şimdi bakın!

Burada sadece duş almak 98 TL, 4 saatlik oda kullanımı 523 TL