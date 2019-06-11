Son Dakika Haberleri: Ateşli model Tony Ödülleri'ne dekoltesiyle damga vurdu! Bir de arkasını görün
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Ateşli model Tony Ödülleri'ne dekoltesiyle damga vurdu! Bir de arkasını görün

15 saat önce

28 yaşındaki Amerikalı ateşli model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz akşam New York'ta düzenlenen Tony Ödülleri'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Tony Ödülleri, dün akşam New York'taki Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Ekranların ve sahnelerin tanınan yüzleri ve Hollywood yıldızları, ödül gecesinde buluştu.
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Gecede en dikkat çeken isimlerin başında ünlü model Emily Ratajkowski geliyordu.
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David Fincher imzasını taşıyan Gone Girl filmiyle beyaz perdeye adım atan Emily, her zaman olduğu gibi cesur bir elbise tercih etmişti.
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Derin göğüs ve sırt dekolteli siyah bir elbise giyen Ratajkowski, elbisesine uygun, koyu tonlardaki dumanlı göz makyajıyla görünümünü tamamladı.
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Ratajkowski'nin alışık olduğumuz uzun saçlarını, senenin modası omuz hizasında kestirdiği gözden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde 28'inci yaşını kutlayan Emily, geceye ünlü tasarımcı Michael Kors ile katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:21 
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