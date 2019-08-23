Ateşli oyuncu, yer aldığı cinsel ilişkisi sahnesiyle olay oldu!

1 32 yaşındaki Birleşik Krallık doğumlu oyuncu Michelle Keegan, Sky ekranlarında yayınlanan Brassic dizisinde yer alan cinsel ilişki sahnesiyle yürek hoplattı.

2 Birçok pembe dizinin aranan yüzü olan İngiliz oyuncu Keegan, hayranlarını, cesur sahneleriyle mest ettiği kadar, şaşkına da çevirdi.

3 Dizide 'Erin' karakterine hayat veren güzel oyuncu, birkaç dakika süren cinsel ilişki sahnesinde, erkek arkadaşı Dylan'ın üzerine çıkıp kendini tatmin ediyor.

4 Her karakterin üstesinden kolaylıkla gelebildiğini söyleyen Keegan, gündem olan cinsel ilişki sahnesinde de, elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

5 Olay yaratan sahneyi çığlık çığlığa sonlandıran Keegan, Towie'nin yıldızı Mark Wright ile 2015 yılından beri evli.

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