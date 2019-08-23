Son Dakika Haberleri: Ateşli oyuncu, yer aldığı cinsel ilişkisi sahnesiyle olay oldu!
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Ateşli oyuncu, yer aldığı cinsel ilişkisi sahnesiyle olay oldu!

1 saat önce

32 yaşındaki İngiliz oyuncu Michelle Keegan, Brassic dizisinde yer aldığı cinsel ilişki sahnesiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

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32 yaşındaki Birleşik Krallık doğumlu oyuncu Michelle Keegan, Sky ekranlarında yayınlanan Brassic dizisinde yer alan cinsel ilişki sahnesiyle yürek hoplattı.
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Birçok pembe dizinin aranan yüzü olan İngiliz oyuncu Keegan, hayranlarını, cesur sahneleriyle mest ettiği kadar, şaşkına da çevirdi.
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Dizide 'Erin' karakterine hayat veren güzel oyuncu, birkaç dakika süren cinsel ilişki sahnesinde, erkek arkadaşı Dylan'ın üzerine çıkıp kendini tatmin ediyor.
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Her karakterin üstesinden kolaylıkla gelebildiğini söyleyen Keegan, gündem olan cinsel ilişki sahnesinde de, elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.
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Olay yaratan sahneyi çığlık çığlığa sonlandıran Keegan, Towie'nin yıldızı Mark Wright ile 2015 yılından beri evli.
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:47 
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