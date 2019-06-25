Ateşli oyuncudan şoke eden itiraf: İki kadını birden idare ediyormuş

1 Instagram hesabından bir açıklama yapan 51 yaşındaki model, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" dedi.

2 Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, "Hayatımın son iki yılı yalanmış. Büyük bir aşka inanmıştım Kandırıldım. Öğrendiğim kadarıyla ikili bir hayat yaşıyormuş." ifadelerini kullandı.

3 İşte Anderson'un açıklamasının ilk bölümü: Bunu kabullenmek çok zor. Hyatımın son 2 yılından fazlası meğer yalanmış. Kandırıldım! Büyük bir aşk yaşıyorduk! Son günlerden öğrendiğim şeylerden sonra yıkıldım.!

4 Öğrendiğim şey de onun çift bir hayat yaşadığıydı. Eşlerinin oturduğu evlerde yakın yerlerde kız arkadaşlarıyla buluşan başka futbolcular hakkında şakalar yapardı. O adamlara canavar derdi! Fakat bu daha da kötü. Herkese yalan söyledi.

5 O bir canavar! İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir? Başkaları olduğuna da eminim. O bir canavar! Birçok insana destek olup, yardım ederken nasıl oldu da kendime yardım edebilecek kadar zeki olamadım.

6 Anderson, açıklamasının geri kalanında çok yaralandığını ve toparlanmasının zor olduğunu söyledi.