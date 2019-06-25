Son Dakika Haberleri: Ateşli oyuncudan şoke eden itiraf: İki kadını birden idare ediyormuş
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Ateşli oyuncudan şoke eden itiraf: İki kadını birden idare ediyormuş

46 dakika önce

Sahil güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, Instagram hesabındna yaptığı paylaşımla Adil Rami'nin kendisini aldattığını ve 2 yıllık ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

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Instagram hesabından bir açıklama yapan 51 yaşındaki model, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" dedi.
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Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, "Hayatımın son iki yılı yalanmış. Büyük bir aşka inanmıştım Kandırıldım. Öğrendiğim kadarıyla ikili bir hayat yaşıyormuş." ifadelerini kullandı.
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İşte Anderson'un açıklamasının ilk bölümü:
İşte Andersonun açıklamasının ilk bölümü:
Bunu kabullenmek çok zor. Hyatımın son 2 yılından fazlası meğer yalanmış. Kandırıldım! Büyük bir aşk yaşıyorduk! Son günlerden öğrendiğim şeylerden sonra yıkıldım.!
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Öğrendiğim şey de onun çift bir hayat yaşadığıydı. Eşlerinin oturduğu evlerde yakın yerlerde kız arkadaşlarıyla buluşan başka futbolcular hakkında şakalar yapardı. O adamlara canavar derdi! Fakat bu daha da kötü. Herkese yalan söyledi.
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O bir canavar!
O bir canavar!
İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir? Başkaları olduğuna da eminim. O bir canavar! Birçok insana destek olup, yardım ederken nasıl oldu da kendime yardım edebilecek kadar zeki olamadım.
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Anderson, açıklamasının geri kalanında çok yaralandığını ve toparlanmasının zor olduğunu söyledi.
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Pamela Anderson, Marsilya forması giyen 33 yaşındaki Adil Rami'nin maçlarını tribünden takip ediyordu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:47 
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