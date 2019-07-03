Ateşli güzel Perulu futbolcuları heyecanlandırdı: Kim gol atarsa öpeceğim!

1 Perulu aktris Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda cesaretlendirmek için alışkın olmadığımız bir teklifte bulundu.

2 Çarşamba günü Şili ve Peru arasında oynanacak yarı final maçı Porto Alegre şehrinde gerçekleşecek. Ünlü isim Stephanie Cayo da bu heyecana kendisini fazla kaptırmış olmalı ki takımı finale taşıyan kişiyi öpme sözü verdi.

3 31 yaşındaki aktris, 800.000 kişi tarafından takip edilen Twitter hesabında "Peru milli takımını öpmek istiyoruz. Ciddi ciddi Çarşamba günü Şili'yi mağlup etmek için kim gol atarsa atsın (tabii ki karşı tarafın rızasıyla) o kişiye öpücük teklif etmeyi düşünüyorum." tweetini attı.

4 Tweete yaklaşık olarak 8.000 beğeni geldi ve 7.000'den fazla yorum yapıldı.







5 Kolombiya ve Peru'da oldukça tanınan aktris ve şarkıcı Cayo, Netflix dizisi olan Club de Cuervos'da yer alıyor.

6 Peru, 1939 ve 1975 yıllarında Copa Amerika turnuvasını kazandı ve bu yıl ile birlikte son 4 yılda yapılan turnuvada 3 kere yarı finale yükseldi.

7 Şili ise, 2015 ve 2016 yılında Copa Amerika kupasının sahibi oldu.



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