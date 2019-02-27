Ateşli Şarkıcının Babasından, Kızına Ayar: 'Cinsel İçerikli Film' Gibi Klipler Çekme!

1 Ateşli klipleri ile tanınan Bebe Rexha'nın babası, "Bu aptal cinsel içerikli klipleri bırak artık. Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum" sözleri ile kızına çıkıştı.

2 Arnavut asıllı ABD’li şarkıcının babası Flamur Rexha’nın kızı ile tam 2 haftadır konuşmuyor.

3 29 yaşındaki şarkıcı Bebe Rexha ise babası ile arasını düzeltmek için Newyork'a gitti.

4 Baba Rexha'nın kızana attığı "Bu aptal cinsel içerikli videoları bıraksan iyi olur bu beni hasta ediyor. Daha fazla buna dayanamayacağım. Sokağa çıkmaya utanıyorum ve bu duruma inanamıyorum" şeklinde mesaj attı.

5 Rexha, babasının sosyal medya üzerinden attığı mesajı milyonlarca takipçisiyle paylaşan Bebe Rexha, "Babam benden nefret ediyor" diyerek aile içinde yaşadıkları gerginliği hayranları ile paylaştı.

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