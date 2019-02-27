Ateşli Şarkıcının Babasından, Kızına Ayar: 'Cinsel İçerikli Film' Gibi Klipler Çekme!
1 saat önce
Son dönemin gözde şarkıcılarından Bebe Rexha, çektiği klipler ve paylaşımlarıyla babasının tepkisini çekti. Kliplerinde cinsel içerikli görüntülerden rahatsız olan babası, kızını uyardı.
1
Ateşli klipleri ile tanınan Bebe Rexha'nın babası, "Bu aptal cinsel içerikli klipleri bırak artık. Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum" sözleri ile kızına çıkıştı.
2
Arnavut asıllı ABD’li şarkıcının babası Flamur Rexha’nın kızı ile tam 2 haftadır konuşmuyor.
3
29 yaşındaki şarkıcı Bebe Rexha ise babası ile arasını düzeltmek için Newyork'a gitti.
4
Baba Rexha'nın kızana attığı "Bu aptal cinsel içerikli videoları bıraksan iyi olur bu beni hasta ediyor. Daha fazla buna dayanamayacağım. Sokağa çıkmaya utanıyorum ve bu duruma inanamıyorum" şeklinde mesaj attı.
5
Rexha, babasının sosyal medya üzerinden attığı mesajı milyonlarca takipçisiyle paylaşan Bebe Rexha, "Babam benden nefret ediyor" diyerek aile içinde yaşadıkları gerginliği hayranları ile paylaştı.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:29
Diğer Galeriler
Söz'ün Yakışıklısının, Şöhret Olmadan Önce Yaptığı İşi Duyan 'Helal Olsun' Diyor!
İlkel Malzemelerle Avladığı Koca Balığın İçinden Bakın Ne Çıktı!
İskoç Turist, Ayakkabısından Çıkan Pitonu Görünce Şoke Oldu!
Playboy Güzelinin Ölmeden Önce Attığı Tweet, Kan Dondurdu!