ATM'den Para Çekerken Bunu Görürseniz Dikkat! Başınız Yanabilir

1 ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi! ATM ekranının altındaki parçayı hafifçe kendimize doğru çekelim...

2 Zaten kolayca elimizde kalıyor. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?





3 İçinde gizli bir kamera bulunuyor.

4 Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğimiz tüm şifreleri kaydediyor.

5 Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğimiz tüm şifreleri kaydediyor.

6 Gücünü de telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.

7 Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil! Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.

8 Şimdi hafifçe bu parçayı da kendimize çekiyoruz.

9 O da ne! Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer...

10 Dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırmak oldukça güç.

11 Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?

12 Bu sistem kart bilgilerimizi birebir kopyalıyor! Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.