Son Dakika Haberleri: ATM'den Para Çekerken Bunu Görürseniz Dikkat! Başınız Yanabilir

ATM'den Para Çekerken Bunu Görürseniz Dikkat! Başınız Yanabilir

1 saat önce

Günlük hayatımızın bir parçası da bankamatiklerden para çekmek, sıklıkla kullandığımız ATM'lerin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gereken 2 detay...

1
ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!
ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında başlı başına tehlikenin ta kendisi!
ATM ekranının altındaki parçayı hafifçe kendimize doğru çekelim...
2
Zaten kolayca elimizde kalıyor. Peki içinden ne çıkıyor dersiniz?

3
İçinde gizli bir kamera bulunuyor.
4
Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğimiz tüm şifreleri kaydediyor.
5
Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğimiz tüm şifreleri kaydediyor.
6
Gücünü de telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.
7
Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil!
Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil!
Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.
8
Şimdi hafifçe bu parçayı da kendimize çekiyoruz.
9
O da ne! Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer...
10
Dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırmak oldukça güç.
11
Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz?
12
Bu sistem kart bilgilerimizi birebir kopyalıyor! Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar.
13
Şifre girerken elinizi mutlaka bu şekilde tutun.

»      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 

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YORUMLAR (7)
  • jandarma: kuytu köşelerde bulunan atm leri kullanma merkezi yerler banka önlerindeki atm leri kullan tedbirini al kart girişyerlerini kontrol et her zaman para çektiğin atm kullan vs... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • hayri: iyi de kardeşim.bizim günahımız ne.biz vatandaş olarak ne yapabiliriz.iş gücü bırakıp ATM kontrolünemi çıkacaz.hayret bişey ya. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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