Avlu Dizisinin Deniz'i, Demet Evgar'ın Annesini Gören Kız Kardeşi Sanıyor!

1 Demet Evgar Avlu dizisinde 'Deniz Demir' karakterine hayat veren Demet Evgar'ın annesini gören kız kardeşi sanıyor.

2 İşte Bingül Evgar...

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6 Hazar Ergüçlü Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü.

7 Eser Yenenler Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler annesi Nurdan Yenenler ile AVM'de görüntülenmişti.

8 Burak özçivit Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit.

9 Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da annesiyle sık sık bir araya geliyor. İkiliyi görenler anne - kız olduklarına inanmakta güçlük çekiyor.

10 Kenan Doğulu Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu da kameralardan kaçmayan isimlerden.

11 Serdar Ortaç Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç da bir dönem güzel sesiyle gündeme gelmişti.

12 Emrah Küçük Emrah olarak ünlenen şarkıcı Emrah Aydoğan ve annesi Ayten Erdoğan.

13 Nesrin Cavadzade Oyuncu Nesrin Cavazdaze'nin annesi Feride Cavadzade de genç görünümlü annelerden.

14 Birce Akalay Güzel oyuncu Birce Akalay da annesiyle olan fotoğrafını sosyal medyadan 'Güzel annem' notuyla paylaştı. Akalay ile annesinin benzerliği ise sosyal medyada gündem olmuştu.

15 Elçin Sangu Elçin Sangu'nun annesi Müyesser Ses

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17 Gülben Ergen Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in annesi İzmir Urla'da bir huzurevinde yaşıyor. Şarkıcı sık sık annesini ziyarete gidiyor.

18 Can Yaman Son dönemde yıldızı parlayan oyuncularından olan Can Yaman annesiyle sık sık zaman geçiren ünlülerden. Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra, yakışıklı oyuncunun annesine iltifat yağmıştı.

19 Kıvanç Tatlıtuğ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Hanım kameraları çok seven bir isim değil.