Son Dakika Haberleri: Avlu Dizisinin Deniz'i, Demet Evgar'ın Annesini Gören Kız Kardeşi Sanıyor!

Avlu Dizisinin Deniz'i, Demet Evgar'ın Annesini Gören Kız Kardeşi Sanıyor!

38 dakika önce

Dizide sergilediği başarılı performans ile alkışları üzerine toplayan ünlü ismin annesi Bingul Evgar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ünlü isimler ve anneleri...

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Demet Evgar
Demet Evgar
Avlu dizisinde 'Deniz Demir' karakterine hayat veren Demet Evgar'ın annesini gören kız kardeşi sanıyor.
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İşte Bingül Evgar...
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Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü.
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Eser Yenenler
Eser Yenenler
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler annesi Nurdan Yenenler ile AVM'de görüntülenmişti.
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Burak özçivit
Burak özçivit
Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve annesi Ceyhan Özçivit.
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Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da annesiyle sık sık bir araya geliyor. İkiliyi görenler anne - kız olduklarına inanmakta güçlük çekiyor.
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Kenan Doğulu
Kenan Doğulu
Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin annesi Serpil Doğulu da kameralardan kaçmayan isimlerden.
11
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç da bir dönem güzel sesiyle gündeme gelmişti.
12
Emrah
Emrah
Küçük Emrah olarak ünlenen şarkıcı Emrah Aydoğan ve annesi Ayten Erdoğan.
13
Nesrin Cavadzade
Nesrin Cavadzade
Oyuncu Nesrin Cavazdaze'nin annesi Feride Cavadzade de genç görünümlü annelerden.
14
Birce Akalay
Birce Akalay
Güzel oyuncu Birce Akalay da annesiyle olan fotoğrafını sosyal medyadan 'Güzel annem' notuyla paylaştı. Akalay ile annesinin benzerliği ise sosyal medyada gündem olmuştu.
15
Elçin Sangu
Elçin Sangu
Elçin Sangu'nun annesi Müyesser Ses
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17
Gülben Ergen
Gülben Ergen
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in annesi İzmir Urla'da bir huzurevinde yaşıyor. Şarkıcı sık sık annesini ziyarete gidiyor.
18
Can Yaman
Can Yaman
Son dönemde yıldızı parlayan oyuncularından olan Can Yaman annesiyle sık sık zaman geçiren ünlülerden. Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra, yakışıklı oyuncunun annesine iltifat yağmıştı.
19
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Hanım kameraları çok seven bir isim değil.
20
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki de genç görünümüyle dikkat çekiyor. İkili abla-kardeş gibi görünüyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:13 

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