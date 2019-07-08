Aşırı derecede cinsel ilişkiye giren 52 yaşındaki kadın kalp krizi geçirdi

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Avrupa'nın en büyük cinsel ilişki festivali Swingfields başladığı günden bu güne tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
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İngiltere'nin Malvern kentinde düzenlenen açıkhava festivaline, bu yıl 700 çift katıldı.
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Geçtiğimiz gün festivalde yaşanan olay ise katılımcıları korkuttu. Swingfields Festivali'ne katılan 52 yaşındaki bir kadın az daha cinsel ilişki uğruna ölüyordu.
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52 yaşındaki kadın aşırı derecede cinsel ilişkiye girdiği için kalp krizi geçirdi.
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Festival alanında bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu olacağı söylendi.
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Festivalin yapıldığı alan sıkı bir şekilde korunuyor ve festivale katılan çiftlerin kimlikleri gizli tutuluyor.