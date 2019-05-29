Avrupa'nın en değerli futbol kulüpleri belli oldu! Listede 2 Türk takımı

Raporda, futbol kulüplerinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki, karlılık, yayın hakları, sosyal medyadaki popülerlikleri, stadyumlarının değeri ve sportif potansiyeli gibi faktörleri üzerinden "Girişim değeri" hesaplandı. 32 takımın sıralandığı listede, Galatasaray değerinde yüzde 26 kayıp yaşayarak, listeye sonuncu sıradan girdi. Raporda Galatasaray'daki kaybın, kısmen kulübün üstlendiği harcamalar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklandığı vurgulandı.

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En değerli Türk kulübü Beşiktaş!

Beşiktaş ise yıllık değerinde yaşadığı yüzde 15'lik artışla 23'üncü sırayı aldı. Galatasaray'ın değeri 246 milyon euro olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın değeri 383 milyon euro oldu.