Avrupa'nın en değerli futbol kulüpleri belli oldu! Listede 2 Türk takımı

1
Fenerbahçe listede yok!
KPMG danışmanlık şirketinin Avrupalı futbol klüplerinin piyasa değeri raporunda Fenerbahçe, ilk 32 takım arasındaki yerini kaybederken, Galatasaray 32'inci, Beşiktaş ise 23'üncü sırayı aldı.
2
Galatasaray gerileyerek sonuncu oldu!
Raporda, futbol kulüplerinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki, karlılık, yayın hakları, sosyal medyadaki popülerlikleri, stadyumlarının değeri ve sportif potansiyeli gibi faktörleri üzerinden "Girişim değeri" hesaplandı. 32 takımın sıralandığı listede, Galatasaray değerinde yüzde 26 kayıp yaşayarak, listeye sonuncu sıradan girdi. Raporda Galatasaray'daki kaybın, kısmen kulübün üstlendiği harcamalar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklandığı vurgulandı.
3
En değerli Türk kulübü Beşiktaş!
Beşiktaş ise yıllık değerinde yaşadığı yüzde 15'lik artışla 23'üncü sırayı aldı. Galatasaray'ın değeri 246 milyon euro olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın değeri 383 milyon euro oldu.
4
Real Madrid (İspanya) - 3 milyar 224 milyon
5
Manchester United (İngiltere) - 3 milyar 207 milyon
6
Bayern Münich (Almanya) - 2 milyar 696 milyon
7
Barcelona (İspanya) - 2 milyar 676 milyon
8
Manchester City (İngiltere) - 2 milyar 460 milyon
9
Chelsea (İngiltere) - 2 milyar 227 milyon
10
Liverpool (İngiltere) - 2 milyar 95 milyon
11
Arsenal (İngiltere) - 2 milyar 8 milyon
12
Tottenham Hotspur (İngiltere) - 1 milyar 679 milyon
13
Juventus (İtalya) - 1 milyar 548 milyon
15
Galatasaray - 246 milyon