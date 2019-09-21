Avrupa ülkelerinin ilk cinsel ilişkiye girme yaşı şaşırttı! Bakın en erken cinsel ilişki yaşı hangi ülkede
1 saat önce
İlk cinsel ilişki yaşı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşte cinsel ilişki yaşının en yüksek ve en düşük olduğu Avrupa ülkeleri...
1
14 yaş
Avrupa ülkelerinden Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz ve son olarak Belçika'da da cinsel rüşt yaşı 14 olarak kabul ediliyor.
2
15 yaş
Fransa, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç'te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.
3
16 yaş
Litvanya, Letonya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.
4
17 yaş
Avrupa'da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Kıbrıs, İrlanda ve Malta.
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7 Avrupa ülkesi rızasız ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor
Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre, yalnızca 7 Batı Avrupa ülkesi, rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor. Bu ülkeler Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki mahkemeler), Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, İzlanda, İrlanda ve Almanya. İsveç de son yasa değişikliğiyle bu listeye dahil oldu..
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Hollywood'da patlak veren cinsel taciz olaylarının ardından tüm dünyada "MeToo" hareketi birçok sivil toplum örgütünü harekete geçirdi. Bu hareketten en çok etkilenen ülkelerden biri İskandinav ülkesi İsveç oldu. Ülkede tecavüz tanımını genişleten yasa yürürlüğe girdi.
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1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık "şiddet ya da tehdit unsuru" aranmayacak.
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İsveç'te artık, karşı tarafın "özgürce evet demediği" her cinsel ilişki, yasalarca tecavüz sayılacak. İsveç'te, tecavüz suçuna 6 yıl hapis cezası veriliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.
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21.9.2019 13:44:25. #1.11#
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