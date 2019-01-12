Fitnessçı Anne, Instagram'da Fotoğraf Paylaşarak Paraya Para Demiyor

1 Şimdiki gençlerin en çok özendiği şeylerinden biri Influencerlık. Yani sosyal medyada fenomen bir isim olup, para kazanmak. Özenilen ınfluencer'lardan biri de 9 milyon takipçisi olan Tammy Hembrow.

2 Avustralyalı fitnesscı Tammy Hembrow, ilk olarak gebelik dönemi paylaşımlarıyla Instagram'da dikkat çekti. Sonrası deyimi yerindeyse çorap söküğü gibi geldi.

3 Hembrow, kendisini sosyal medya ve fitness uzmanı olarak tanımlıyor.

4 Tammy Hembrow, kişisel sitesinde ise, 'İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum' diyor.

5 Tammy, aynı zamanda ünlü isimlerle de çalışıyor. Bir dönem Khloe Kardashian'a özel ders verdi.

6 Instagram'da yaptığı paylaşımlarla milyon dolarlık bir fitness imparatorluğu kuran, fitness uzmanı Tammy Hembrow, yaptığı paylaşımlarla hayranlarına sıkı bir vücut için bilgiler veriyor.

7 Özellikle hamile olduğu dönemlerde yaptığı paylaşımlarla bir anda milyonlarca takipçi edinerek ünlenen Tammy Hembrow'un her paylaşımı binlerce beğeni topluyor.

8 Tammy'nin oğlu Wolf (3) ve kızı Saskia (2) olmak üzere iki çocuğu var.

9 Kusursuz bir vücut için çaba, kontrol, zaman ve istikrarlı olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Hembrow, "bu yarışı düzenli olan kazanır" dedi.

10 Kusursuz bir vücut için çaba, kontrol, zaman ve istikrarlı olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Hembrow, "bu yarışı düzenli olan kazanır" dedi.

11 Tammy Hembrow'un 9 milyondan fazla Instagram takipçisi var, sporcu ürünleri satan birkaç firma ile sponsorlu yayınları yapıyor.

12 Hembrow, kendi markası da dahil olmak üzere bazı giyim markalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ve bu şekilde oldukça ciddi gelir elde ediyor.

13 Hembrow'un kanalında yaptığı her sözleşme için ortalama aylık 17 bin dolara anlaştığı söyleniyor. Bunun yanı sıra kendi giyim markasından da yüklü miktarda kazanç sağlıyor.

14 2018 yılında Hembrow, eski evini değiştirip, 1.95 milyon dolar değerindeki denize sıfır bir malikaneye taşınmıştı.

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