Avusturya'da Şatonun Mahzeninde 500 Yıllık Sütyen Bulundu!
1 saat önce
Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması, modern sütyenin mucidi Mary Phelps Jacob'un papucunu dama attı.
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Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması üzerine modern sütyenin mucidi Mary Phelps Jacob'un keşfini yerle bir etti.
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500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu ve oldukça cesur olduğu görülüyor. İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci'nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.
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Jacob'un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği ise korselerdi.
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Bu sütyenin bulunması, bir yüzyıl öncesine ait olduğuna inanılan sütyenin keşfiyle ilgili tarih inancını da değiştirecek.
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Keşfin yapıldığı Langberg Kalesi.
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İç çamaşırları, 1966 yılının kült filmi Bir Milyon Yıl Önce'nin başrolünde Raquel Welch'in giydiği çamaşırları anımsattı.
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Fotoğraftaki modern sütyeni keşfiyle 1914 yılında patent alan Mary Phelps Jacob.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:38
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