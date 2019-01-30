Avusturya'da Şatonun Mahzeninde 500 Yıllık Sütyen Bulundu!

1 Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen bulunması üzerine modern sütyenin mucidi Mary Phelps Jacob'un keşfini yerle bir etti.

2 500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu ve oldukça cesur olduğu görülüyor. İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci'nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.

3 Jacob'un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği ise korselerdi.

4 Bu sütyenin bulunması, bir yüzyıl öncesine ait olduğuna inanılan sütyenin keşfiyle ilgili tarih inancını da değiştirecek.

5 Keşfin yapıldığı Langberg Kalesi.

6 İç çamaşırları, 1966 yılının kült filmi Bir Milyon Yıl Önce'nin başrolünde Raquel Welch'in giydiği çamaşırları anımsattı.

7 Fotoğraftaki modern sütyeni keşfiyle 1914 yılında patent alan Mary Phelps Jacob.

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