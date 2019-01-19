Aynı Erkeği Paylaşan Kız Kardeşler, Aynı Anda Hamile Kalmak istiyor!

1 İkiz kardeşler aynı erkekle çıkıyor! Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile!

2 Birbirlerinden uzaklaşamıyorlar Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.

3 Canlı yayında merak edilenleri cevapladılar Geçtiğimiz gün bir gündüz programında canlı yayına katılan ikizler çok özel açıklamalarda bulundu.

4 Evlenecek ve aynı anda hamile kalacaklar! 33 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 senedir birlikte oldukları Ben Byrne isimli adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söyledi.

5 Çılgın ikizlerden Lucy şunları söyledi: Birçok kişiye garip gelebilir ama bizim için garip değil. Bir erkek arkadaşımız var ve üçümüz de aynı yatağı paylaşıyoruz.

6 Anna ise şu açıkalmaları yaptı: Farklı zamanlarda hamile kalırsak aynı olamayız. Vücudumuzun aynı olması gerekiyor. Bunu kesinlikle yapmaya çalışacağız. Şu anda denemiyoruz. Çocukları seviyoruz ve çocuklar da bizi seviyor.





7 İkizlerin annesi bu planları destekliyor ve kızlarının doğal yollarla aynı anda hamile kalmasını umuyor.

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