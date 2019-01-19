Son Dakika Haberleri: Aynı Erkeği Paylaşan Kız Kardeşler, Aynı Anda Hamile Kalmak istiyor!

Aynı Erkeği Paylaşan Kız Kardeşler, Aynı Anda Hamile Kalmak istiyor!

1 saat önce

Dünyanın en özdeş ikizlerinden olan Anna ve Lucy DeCinque'e aynı erkeği sevip, paylaşmasıyla dünya medyasında olay olmuştu. Her şeyleriyle birebir aynı olmak isteyen kardeşlerin, şimdiki tek isteği: aynı anda hamile kalmak!

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İkiz kardeşler aynı erkekle çıkıyor!
İkiz kardeşler aynı erkekle çıkıyor!
Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile!
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Birbirlerinden uzaklaşamıyorlar
Birbirlerinden uzaklaşamıyorlar
Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.
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Canlı yayında merak edilenleri cevapladılar
Canlı yayında merak edilenleri cevapladılar
Geçtiğimiz gün bir gündüz programında canlı yayına katılan ikizler çok özel açıklamalarda bulundu.
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Evlenecek ve aynı anda hamile kalacaklar!
Evlenecek ve aynı anda hamile kalacaklar!
33 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 senedir birlikte oldukları Ben Byrne isimli adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söyledi.
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Çılgın ikizlerden Lucy şunları söyledi: Birçok kişiye garip gelebilir ama bizim için garip değil. Bir erkek arkadaşımız var ve üçümüz de aynı yatağı paylaşıyoruz.
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Anna ise şu açıkalmaları yaptı: Farklı zamanlarda hamile kalırsak aynı olamayız. Vücudumuzun aynı olması gerekiyor. Bunu kesinlikle yapmaya çalışacağız. Şu anda denemiyoruz. Çocukları seviyoruz ve çocuklar da bizi seviyor.

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İkizlerin annesi bu planları destekliyor ve kızlarının doğal yollarla aynı anda hamile kalmasını umuyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:16 

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