Ayrılık Sonrası Her Yerden Engellenen Sevgilinin İntikamı Twitter'ı Salladı
9 dakika önce
Eski sevgiliyle iletişime geçmemek için neler yaparsınız? Telefondan, WhatsApp'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan engellersiniz. Peki ya aklınıza gelmeyen bir seçenek var desek? İşte azmedip, içinde kalanları IBAN numarasına 10'ar kuruş yollayarak içini döken vatandaş...
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:46
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