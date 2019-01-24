Ayşen Gruda'nın Kardeşleri de Ünlü Çıktı! İşte Kardeş Olan Ünlüler

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Ayşen Gruda - Ayten Erman - Ayben Erman

Oyunculuk hayali olan Ayşen Gruda ailesinin boğuştuğu geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmış. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman'ın da o dönemlerde Ayşen Gruda gibi oyunculuk hayali varmış.