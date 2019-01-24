Ayşen Gruda'nın Kardeşleri de Ünlü Çıktı! İşte Kardeş Olan Ünlüler

1
Ayşen Gruda - Ayten Erman - Ayben Erman
Oyunculuk hayali olan Ayşen Gruda ailesinin boğuştuğu geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmış. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman'ın da o dönemlerde Ayşen Gruda gibi oyunculuk hayali varmış.
4
Adile Naşit- Selim Naşit
5
Serhat Özcan - Reha Özcan
6
Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya
7
Necati Şaşmaz - Raci Şaşmaz - Zübeyr Şaşmaz
8
Burak Sergen - Toprak Sergen
9
Yıldız Kenter - Müşfik Kenter
10
Erdal Tosun - Gürdal Tosun
11
Ayça İnci - Ayçin İnci
12
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
13
Yılmaz Erdoğan - Deniz Erdoğan - Mustafa Erdoğan
15
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
16
Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar
17
Kemal Doğulu - Kadir Doğulu
18
Selahattin Taşdöğen - Naci Taşdöğen - Erkan Taşdöğen
19
Pelin Körmükçü – Hazım Körmükçü
20
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
21
Attila İlhan - Çolpan İlhan
22
Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu