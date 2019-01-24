Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'nın Kardeşleri de Ünlü Çıktı! İşte Kardeş Olan Ünlüler

Ayşen Gruda'nın Kardeşleri de Ünlü Çıktı! İşte Kardeş Olan Ünlüler

1 saat önce

Kimisine TV dizilerinden, kimisine sinema filmlerinden, kimisine ise tiyatronun tozlu sahnelerinden. Peki, bu ünlülerin kardeş olduklarını biliyor muydunuz?

1
Ayşen Gruda - Ayten Erman - Ayben Erman
Ayşen Gruda - Ayten Erman - Ayben Erman
Oyunculuk hayali olan Ayşen Gruda ailesinin boğuştuğu geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başlamak zorunda kalmış. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman'ın da o dönemlerde Ayşen Gruda gibi oyunculuk hayali varmış.
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Ayben Erman
Ayben Erman
3
Ayten Erman
Ayten Erman
4
Adile Naşit- Selim Naşit
Adile Naşit- Selim Naşit
5
Serhat Özcan - Reha Özcan
Serhat Özcan - Reha Özcan
6
Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya
Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya
7
Necati Şaşmaz - Raci Şaşmaz - Zübeyr Şaşmaz
Necati Şaşmaz - Raci Şaşmaz - Zübeyr Şaşmaz
8
Burak Sergen - Toprak Sergen
Burak Sergen - Toprak Sergen
9
Yıldız Kenter - Müşfik Kenter
Yıldız Kenter - Müşfik Kenter
10
Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Erdal Tosun - Gürdal Tosun
11
Ayça İnci - Ayçin İnci
Ayça İnci - Ayçin İnci
12
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
13
Yılmaz Erdoğan - Deniz Erdoğan - Mustafa Erdoğan
Yılmaz Erdoğan - Deniz Erdoğan - Mustafa Erdoğan
14
Ezo Sunal - Ali Sunal
Ezo Sunal - Ali Sunal
15
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
16
Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar
17
Kemal Doğulu - Kadir Doğulu
Kemal Doğulu - Kadir Doğulu
18
Selahattin Taşdöğen - Naci Taşdöğen - Erkan Taşdöğen
Selahattin Taşdöğen - Naci Taşdöğen - Erkan Taşdöğen
19
Pelin Körmükçü – Hazım Körmükçü
Pelin Körmükçü – Hazım Körmükçü
20
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
21
Attila İlhan - Çolpan İlhan
Attila İlhan - Çolpan İlhan
22
Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu
Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:30 

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