Ayşen Gruda'nın Vefatı Ünlü İsimleri Yasa Boğdu

1 İşte Türk sinemasının usta oyncusu Ayşen Gruda'nın vefatının ardından ünlülerin üzüntü dolu paylaşımları...

2 Müjdat Gezen 1963'te Muammer Karaca Tiyatrosu'nda beraber oynamaya başladık. Arkasından 5 filmde birlikte olduk. Sahneye koyduğum oyunların pek çoğunda Ayşen vardı. 2 sene önce benim tiyatromda karşılıklı oynadık. Çok değerliydi benim için. En son evvelsi gün konuştuğumda doktorlar artık hazır olmamız gerektiğini söylemişlerdi. Onunla geçen yıl konuştum. Hastalığı da geçen yıl başlamıştı. Bunun dile getirilmesini istemiyordu. Keşke hayatta olsa da karşılıklı oynasak. Ayşen çok büyük, çok değişik bir oyuncuydu. Rolünü çok sağlam çalışırdı. Provaya giderken bir gün önce evine gider, ertesi gün 'şunu buldum, bunu buldum' derdi. Müthiş bir yaratıcılıktı kimsede yaşamadığım. Ayşen'i sevenlerin, tüm tiyatroseverlerin başı sağ olsun.



3 Nevra Serezli Şu anda televizyonlarda gördüm ve şoka girdim. İnanamıyorum, canım arkadaşım. Çok şeyler yaşadık, turnelere gittik oyunlar oynadık. Birbirimizle dertlerimizi paylaştık. Son oyununda da sahnede dimdik duruyordu, hali yoktu ama bütün insanlar ona hayranlıkla bakıyordu. Oturduğu yerden bile muhteşem performans gösterdi.



4 Fatma Girik Türkiye'nin başı sağolsun. Biraz önce söylediğiniz gibi teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz. Yerine birileri geliyor ama kimse kimsenin yerini tutamaz. Sadece sinemanın değil, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Bir sürü kabiliyetli insan vardır. Kimse kimsenin yerini tutamaz. İş aşkı da , sinema disiplini de bir aradaydı. Komple bir sanatçıydı.



5 Zihni Göktay Çok üzgünüm. Maalesef kendisiyle 1964 yılında profesyonel olmuştuk. Çok sayıda dizide beraber oynadık. Şuan da televizyonlardan öğrendim. Çok üzgünüm söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok renkli bir karakterdi. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan biriydi. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüm.



6 Atilla Dorsay Çok büyük bir kayıp. Öyle bir dönem ki gerçekten komedinin kral olduğu bir dönem. Mesela Devekuşu Kabere Tiyatrosu'nda yıllarca bizi eğlendiren çok müthiş bir ekip. Aralarında Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar vardı. Kadın oyunculardan biri de Ayşen Gruda'ydı. Sonra Ertem Eğilmez; muhteşem adam... Arzu Film dönemi ayrı bir türdür. Onun kadrosunu oluştururken Ayşen Gruda'yı da aldı. Öyle filmler yaptılar ki, kimi zaman dram, kimi zaman komediye dönük filmlerde oynadılar. Domates Güzeli olarak da anılmıştı; komik bir lakaptı tabi... Güldürmeyi o kadar iyi bilen bir insandı ki özel hayatında da çok espriliydi. Hayata dönük, dört eliyle hayata sarılmış biriydi.Bu hastalığı atlatacağını ümit ediyorum, ancak başaramadı. Allah rahmet eylesin.



7 Melek Baykal Şimdi üzüntüm ikiye katlandı, torunu Emre'yi dinleyince... Ben de cuma günü maalesef sabah erken saatte turneye çıkıyorum. Ama sevgili Ayşen abla beni anlar. Onun için vazife her şeyden önce gelirdi. Maalesef onu uğurlayamayacağım ama dualarımı yollayacağım. Çok onurluydu, dimdik bir kadındı. Bir Cumhuriyet kadınıydı; bunlara çok ihtiyacımız var.



8 İbrahim Tatlıses Sinemamızın efsanelerinden, usta oyuncumuz Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum...



9 Rasim Öztekin Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. onunla çok sahne paylaştık. ayşen ile sahne ğpaylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın.Moral olarak yükseltir. böyle anları çok yaşadık. Bir yılbaşı günüydü. Gece kulübünden başka bir yere şov yapmaya gidiyorduk. Tam gece 24.00'da Boğaz Köprüsün'nde geçiyorduk. 'Rasim ne şanssız adamsın, yeni yıla benimle girdin' dedi. allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum.



10 Ali Poyrazoğlu Tiyatro seyircinin başı sağ olsun. Bilhassa torunun da başı sağ olsun. Hiçbir şey söylemek istemiyor insan bu durumlarda. Sessiz sedasız bir kadıncağızdı. Büyük bir oyuncuydu. Benim sahneye ilk beraber çıktığım oyuncuydu. O ve ablasıyla birlikte bir amatör tiyatroda oynamıştık.Domates güzeli olarak büyük şöhrete sahip oldu. Kendini mesleğine adamış, dengeli aklı başında ve de Atatürkçü, laik sağlam bir aydındı. Hepimizin başı sağ olsun.



11 Hülya Avşar Herkesin başı sağ olsun, bütün sanatçıların, sinemanın herkesin başı sağ olsun. Hepimiz için ayrı bir renk.. Yeri dolamayacak bir sanatçı. Ben kendisini hiç tanıma fırsatı bulamadım. Ama kendisiyle hep bir şeyler yapmak istedim. Bu benim için bir yaradır. Allah herkese onun gibi sevilmeyi nasip etsin. Her an çalıştı son gününe kadar çalıştı. Bu çok önemli bir gurur sanatçı için. Mekanı cennet olsun.



12 İbrahim Büyükak Çocukluk kahramanlarımızın tek tek yitip gitmesi ne büyük acı! Büyümek eksilmek demekmiş bunu insan yaş aldıkça anlıyor... Nurlar içinde yat.



13 Burçin Terzioğlu Yeri dolmayacak bir sanatçı daha ayrıldı aramızdan. Ayşen abla hep güzel anılacaksın hep.



14 Merve Özbey Çocukluğumuzdan bir anı daha göçüp gitti. Mekanın cennet olsun.



15 Ali Sunal Canım acıyor... Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam, canım kıymetlim. Hayran olduğum, benim yaramaz çocuk ablam, mekanın cennet olsun.



16 Doğa Rutkay Başımızın tacı...Mesleğimizin direği...Gözümüzün nuru...Hocam,meslek büyüğüm,ustam,hayallerim...Hoşçakal...



17 Mehmet Arslan Tüm melekler birer birer cennette buluşuyorsunuz! Çoçukluğumuz tüm acılara rağmen güler yüzle güzel günlerle sizlerin sayesinde geçti... Allah rahmet eylesin... Ruhun şad olsun.



18 Şahan Gökbakar Ayşen Gruda nurlar içinde yat... Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni... Allah cennetine kabul etsin. Başımız sağ olsun..



19 Cem Davran Ah Ayşen abla. Mekânın cennet olsun. Nasıl bir veda yağmurudur bu?



20 Can Dündar Hayat, verdiklerini tek tek geri alıyor böyle; çocukluğundan ve çocukluğunun kahramanlarından başlayarak...Ama anılar her daim taptaze; sıcak.



21 Oğuzhan Koç Başımız sağ olsun..Nur içinde yat



22 Hande Doğandemir Ne özelsin ve biz ne şanslıyız seninle büyüdük.



23 Ekrem İmamoğlu Değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın vefatı hepimizi üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, sanat camiasına ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

24 Aylin Aslım Ne şanslıyız ki senin gibi bir insanla gülmeyi öğrenerek büyüdük. Gönüllerin güzeli, cesur, deli dolu, biricik...

25 Mesut Yar Damıtılmış bir mizah, çok seyrek görülen bir zeka ve yenilenebilir vicdan sahibiydin. Anne yarım; nur içinde yat!