Az daha ölüyordu! Yatağın üzerinde şarja taktığı tablet bomba gibi patladı

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Stewart, "Bir insanın sabah uyanıp görmek istediği ilk şey çocuğunun bir tablet yüzünden ölmesi ya da yaralanması değildir. Callum'un hayatta olması mucize. Sabah 7'de uyandığımda yanık plastik kokusu almıştım ama bunu umursamadım. Daha sonra eşimin odaya girdiğini ve çığlık çığlığa bağırdığını duydum. Oda duman içindeydi" dedi.