Az uyuyanlar dikkat! Obeziteye yol açıyor

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Diyebilirsiniz ki biz de kalori bakımından zengin yiyeceklerle beslenmeyiz olur biter! ancak maalesef burada da bir sıkıntı var: Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve bütün sebeplere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösteriyor.