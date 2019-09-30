Son Dakika Haberleri: Az uyuyanlar dikkat! Obeziteye yol açıyor
Son Dakika Fotogaleri

Az uyuyanlar dikkat! Obeziteye yol açıyor

15 saat önce

Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği tarafından yayınlanan bir yazıya göre az uymak beraberinde şişmanlama riskini getiriyor.

1
Yapılan araştırmada kalori bakımından zengin yiyeceklerle beslenerek 4 gece boyunca 5 saatten fazla uyumasına izin verilmeyen katılımcıların, obeziteye daha açık hale geldiği gözlendi.
2
Diyebilirsiniz ki biz de kalori bakımından zengin yiyeceklerle beslenmeyiz olur biter! ancak maalesef burada da bir sıkıntı var: Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve bütün sebeplere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösteriyor.
3
Bir üzücü bilgi daha verelim: Uzmanlara göre az uykunun açlık hormonu olan leptin seviyesini düşürüyor. Yani, siz siz olun mutlak yeterli sürelerde uyuyun. Yoksa tüm yollar şişmanlık ve obezite gibi sağlıksız yerlere çıkıyor..



Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Gelin adayı Hanife'ye takipçilerinden tepki yağdı: Ne biçim bir insansın sen! Leonardo da Vinci ile ilgili şoke eden iddia! Hazar Türkü çıktı Kurtarma kazıları esnasında Bingöl'de bulundu! Tam 3 bin yıllık Talihsiz kız müzik dinleyerek uyumak istemişti, canından oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 08:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Az uyuyanlar dikkat! Obeziteye yol açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]