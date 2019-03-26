Babasının Ölüm Acısını Hafifletmek İçin, Günde 4 Saat Cinsel İçerikli Film İzlemeye Başladı

1 19 yaşındaki Gracelyn Sorrell, cinsel içerikli filmleri izlemeye başladığında 14 yaşındaydı. 2013 yılında babasını kaybetti. Bunun kendisini rahatlatması ve kederden kaçması için bir yol olduğunu düşündü.

2 Gracelyn,bu bağımlılığını anlattı. Ailesinden gizli telefonundan gece saat 3'lere kadar bu filmleri izliyordu. O yaşlarda lise öğrencisi olan Gracelyn, tüm vaktini cinsel içerikli film izlemeye ayırdığı için utanıyor ve kendini hala suçlu hissediyordu. Gracelyn, 2016 yılına kadar her gün 3 saatlik uyku ile hayatına devam ettiği için derslerindeki başarısını da etkiledi.

3 Genç kız Ağustos 2016 yılında Hristiyan inancıyla şifa bulmaya teşvik edildi. Gracelyn, o dönemlerde ne yaşadığını şöyle anlattı; ' Telefonum cinsel içeirkli film izleyebilmemin en kolay yoluydu. Öğleden sonra okuldan eve geldiğimde annem evde yokken izleyebilmek için en uygun saatlerdi.'

4 'Ablalarım ve erkek kardeşlerim genellikle işteydi ve benim kendime ait odam vardı. Herkes uyuduktan sonra odamın ışığını kapatıp gece 3'lere kadar izlerdim. Videoları izlediğimde ihtiyacım olan adraneline sahip oluyordum. Ruhum için bir yer buluyordum ama bulduğum yer saf bir yer değildi. Bu filmler hiç bir zaman tatmin edici değildi. Benim için her şeyden kaçış oluyordu, bunu yaşadıktan sonra suçluluk ve utanç duygusunu yaşıyordum. Okuldaki derslerime odaklanamıyordum, bağımlılığım sürekli aklımı kurcalıyordu. Gece çok geç saatlere kadar izlediğim için kendimi çok yorgun hissediyordum. Çok stresliydim çünkü Hristiyan bir evde büyüdüm ve temelimde klise hayatı vardı. İkili bir hayat sürüyordum, okulda Hristiyan bir ailenin çoçuğu iken geceleri odamda bağımlılığıma teslim oluyordum.'

5 Annem, bu alışkanlığımdan kurtulmam için büyük destek oldu! Annesine güven duyduktan sonra Gracelyn, günlüğünde Tanrı'ya duyduğu duyguları anlatmaya başladı ve 'kendi kontrolünü' sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Annesi çok destek veriyordu ve danışmanla görüşmesi için Gracelyn'i teşvik etti. Gracelyn şöyle dedi: 'Annem beni çok destekliyordu ve her zaman dua etmemiz gerektiğini söyledi. O andan itibaren günlük tutmaya karar verdim. Kendimi kontrol etmeye zorladım. Telefonumu yatağa götürmeyi bıraktım ve video uygulamalarını, Youtube'u silerek ekstra önlemler aldım.'

6 Bir şeye bağımlı olduğunuzda sizi sürekli meşgul etmeye çalışan dürtüleriniz vardır. 'Ama bu dürtülerimi günlüğüme ve İncil'e adadım. Danışmana ihtiyacım yoktu, annemin çok fazla tecrübesi vardı ve ruhsal olarak Tanrı ile içiçeydi.' Gracelyn, şimdi deneyimini bağımlılığa sahip olan insanlarla paylaşmak için ABD'yi dolaşan bir halk konuşmacısı.