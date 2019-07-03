Bahçeye giren kediyi tutup fırlattı! Rezalet kamerada

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İngiltere'de 38 yaşındaki April Hawes isimli kadın, komşusunun 6 aylık kedisini sürekli kendi bahçesine girdiği gerekçesiyle tutup evinin yan tarafında bulunan bahçeye fırlattı.
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Sahdow isimli kedinin acımasızca fırlatıldığı o anlar, komşu evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sert bir şekilde yere çakılan kedinin vücudunda ağır yaralar meydana geldi.
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Kedinin sahibi Kevin Yarham Sophie Baker ise Hawes'in, kediye yaptığını herkesin görmesi için özellikle güvenlik kamerasının önünü tercih ettiğini öne sürdü.
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Olayın görgü tanığı olan bir dükkan sahibi, güvenlik kamerasında Hawes'in kediyi bir defa fırlattığı görülmesine rağmen kediyi iki defa fırlattığını söyledi. Hawes, kedinin sürekli bahçesine gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu ve kendini kaybettiği için böyle bir davranışta bulunduğunu söylerken, kediye zarar vermek istemediğini ve pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Para cezasına çarptırılan Hawes, mahkeme kararı ile bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görecek.