Bahçeye giren kediyi tutup fırlattı! Rezalet kamerada

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Olayın görgü tanığı olan bir dükkan sahibi, güvenlik kamerasında Hawes'in kediyi bir defa fırlattığı görülmesine rağmen kediyi iki defa fırlattığını söyledi. Hawes, kedinin sürekli bahçesine gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu ve kendini kaybettiği için böyle bir davranışta bulunduğunu söylerken, kediye zarar vermek istemediğini ve pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Para cezasına çarptırılan Hawes, mahkeme kararı ile bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görecek.