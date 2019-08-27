Son Dakika Haberleri: Bakan bir daha baktı! Ünlü YouTuber ödül gecesine cinsel ilişki köleleriyle katıldı
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Bakan bir daha baktı! Ünlü YouTuber ödül gecesine cinsel ilişki köleleriyle katıldı

31 dakika önce

Ünlü YouTuber Nikita Dragun, dün akşam, ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri'ne cinsel ilişki köleleriyle birlikte katıldı.

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Dün akşam ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen MTV Video Müzik ödülleri, adeta ünlüler geçidi gibiydi.
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Prudential Center'da gerçekleşen törende, kırmızı halı şıklığı yaşanırken, gecede oldukça ilginç anlar da yaşandı
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23 yaşındaki ünlü YouTuber Nikita Dragun, geceye 3 cinsel ilişki kölesiyle katıldı.
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Cinsel ilişki kölelerinin boynuna metal uçlu bir tasma geçiren genç YouTuber, magazincilere uzun uzun poz verdi.
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Dragun, gece için kıvrımlı fiziğini ortaya çıkaran derin dekolteli transparan bir elbise tercih etmişti.
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Deri kostümler giymiş olan köleleriyle oldukça mutlu görünen genç YouTuber, bu ilginç anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan fenomenin, YouTube kanalında ise yaklaşık 3 milyon abonesi var.
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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:36 
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