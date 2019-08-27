Bakan bir daha baktı! Ünlü YouTuber ödül gecesine cinsel ilişki köleleriyle katıldı

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Dün akşam ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen MTV Video Müzik ödülleri, adeta ünlüler geçidi gibiydi.
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Prudential Center'da gerçekleşen törende, kırmızı halı şıklığı yaşanırken, gecede oldukça ilginç anlar da yaşandı
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23 yaşındaki ünlü YouTuber Nikita Dragun, geceye 3 cinsel ilişki kölesiyle katıldı.
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Cinsel ilişki kölelerinin boynuna metal uçlu bir tasma geçiren genç YouTuber, magazincilere uzun uzun poz verdi.
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Dragun, gece için kıvrımlı fiziğini ortaya çıkaran derin dekolteli transparan bir elbise tercih etmişti.
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Deri kostümler giymiş olan köleleriyle oldukça mutlu görünen genç YouTuber, bu ilginç anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan fenomenin, YouTube kanalında ise yaklaşık 3 milyon abonesi var.