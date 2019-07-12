Bakanlık paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk kareler

1 3 uçak iniş yaptı ABD'nin olası yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Türkiye, S-400 savunma sistemini teslim almaya başladı. Rusya'ya ait uçak, sabah saatlerinde S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk malzemelerini bu sabah Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getirdi. Sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na inen ilk uçağın alandan ayrılmasının ardından Rusya'ya ait 2 uçak daha art arda aynı alana indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, teslim alındı. Savunma sistemine ait malzemeler, eski adı 'Akıncı Hava Üssü' olan Mürted Hava Meydanı'nda hangarlara götürüldü.

2 Bakanlık duyurdu Teslimata ilişkin resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yazılı bir açıklamada yaparak, sisteme ait parçaların teslimatlarının önümüzdeki günlerde devam edileceğini, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını kaydetti.

3 S-400'ün teknik özellikleri S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

4 S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.