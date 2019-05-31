Son Dakika Haberleri: Baklavadan sonra 1 dilim peynir yemek bakın ne işe yarıyor!
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Baklavadan sonra 1 dilim peynir yemek bakın ne işe yarıyor!

26 dakika önce

Diş hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı'nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu: İşte tatlıların dişlerimize vereceği zararı önlemin püf noktaları...

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Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimine dikkat!
Ramazan Bayramında tatlı tüketimine dikkat!
Ramazan Bayramı'nda sıklıkla tüketilen şekerleme, çikolata, tatlı ve asitli içecekler ise dişlerin çürümesine zemin hazırlayabilir.
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Diş ipi kullanın
Diş ipi kullanın
Ramazan Bayramı'nda ziyaret edilen hemen hemen her evde tatlı tüketildiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir,  dişlerin düzenli fırçalanmamasıyla oluşacak diş çürüklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tatlı ve asitli içecek tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Kökdemir, "Dişler ne kadar fırçalanırsa fırçalansın diş ipi kullanılmadıktan sonra diş çürümelerinin önüne geçilemez" dedi.
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Diş hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı'nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu:
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Asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından dişlerinizi fırçalayamadığınız yerlerde beyaz peynir yiyin. Beyaz peynir aynı zamanda içindeki kazein sayesinde bakteri aktivitelerini azaltmaktadır. Asidik ortamı azaltmak için ağzınızı bol suyla çalkalayın.
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Lokum gibi yapışkan şekerlemeler tükettiğiniz zaman dişlerinizi fırçalamak yeterli olmaz, diş aralarında kalan bu şekerlemeler ancak diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılarak uzaklaştırılabilir.
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Tatlı, şeker, lokum veya çikolata gibi yiyecekler ağız içerisinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde çürümeye neden olur. Bu çeşit gıdalar, mümkün olduğunca öğünlerden hemen sonra tüketilmeli.
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Diş aralarına sıkışan gıda artıkları kürdan gibi sert maddeler kullanılarak uzaklaştırılmaya çalışılmamalı, diş etlerine zarar verilmemeli.
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atlı tüketiminin hemen arkasından bol ılık su için ya da şekersiz sakız çiğneyin. Bol su tüketimi ağız kokusunun giderilmesinde de fayda sağlar.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:55 
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