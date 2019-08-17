Balığın yanında sakın roka yemeyin! İşte asla birlikte tüketmemeniz gereken besinler

1 Roka ve balık Roka ve balık yüksek miktarda vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Özellikle roka tam bir demir deposudur. Ancak iki besin aynı anda tüketilince roka sayesinde vücuda giren demir maddesi Balık yüzünden hızlı emilime uğrayarak vücuttan atılır. Bu da demir oranını düşürebilir.

2 Yoğurt ve turp İçerdiği asit maddeler başka bir asit madde ile aynı ortamda bulunduğunda zehirlenme etkisi yapabiliyor. Turpta içerdiği asitli ve gazlı maddeler yüzünden yoğurtla beraber tüketildiğinde mide de yanma gibi rahatsızlığa neden olur. Ayrıca taze olmayan balıkla da yoğurt ya da süt ürünü tüketilmemelidir. Çünkü taze olmayan balıktaki vitaminler yoğurdun asidi ile birleşince zehirlenme etkisi yapar.

3 Süt ve tavuk Süt ve tavuk aynı maddeleri içerdikleri için aşırı protein ve kalsiyuma neden olabilir. Ayrıca sütün içerdiği laktik asit tavuğun mide ekşimesine neden olur.

4 Nar ve kırmızı et Tuzlanmış et ile beraber nar veya üzüm gibi meyvelirn tüketilmesi önerilmez. Nedeni bu meyvelerin kan yapıcı özellikleri ile kırmızı etinkin aynı olmasıdır. Fazla kan yapıcı madde alerjiye sebebiyet verebilir.

5 Sirke ve prinç Pirinç, lifli içeriğe sahip olduğundan oldukça faydalıdır. Ancak sirke içeren turşu gibi yiyeceklerle beraber tüketildiğinde pirinç bu özelliğini kaybeder.

6 Erik ve şeftali Asit oranı fazla olan bu meyveler mide asidini artırma olasığı olduğundna uzmanlar tarafından taynı zamanda tüketilmesi önerilemez. Ayrıca her iki meyveninde alerjik reaksiyona neden olma ihtimali yüksektir. Bu iki meyve aynı anda tüketildiğinde reflü yada mide delinmesi gibi hastalıkalra neden olabilir.

7 Karpuz ve kavun İkisinde de şeker ve sıvı oranı yüksek olduğundan fayda sağlamak yerine azarar dönüşürler. Aynı anda tüketildiğinde kanı fazla sulandırır ayrıca yüksek tansiyona neden olabilir. Özellikle şeker hasassiyeti olan kişilerin bu iki meyveyi aynı anda tüketilmesi önerilmez.