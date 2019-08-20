Balkanların Romeo ve Juliet'i! Eleni ve Atatürk'ün imkansız aşkı yürek sızlatıyor

1 Lider ruhu ve bir çift mavi gözüyle yıllarca Türk halkının kalbinde yaşayan ulu önder Atatürk'ün, daha çok siyasi kişiliğini biliriz. Tarih kitaplarında stratejik başarılarını okur, yenilgi ve zaferleriyle heyecanlanırız.

2 Bugüne dek özel hayatına dair çok az şey bilinen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19. yüzyılda bir Rum kızına körkütük aşık olduğunu söylesek... Ve bittabi Rum kızının da ona...

3 Hikayeye göre 1896 yılında, Eleni Karinte isimli güzeller güzeli bir Rum kızı, Manastır'da bulunan evlerinin balkonundan, o dönem henüz askerli liseye giden Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyor ve sevdalanıyor. Mustafa Kemal'de Eleni'ye vuruluyor ve onu görmek için sık sık sokağın başında bulunan evlerinin önünden geçerek balkonda oturan Eleni'yi izliyor.



4 O dönem Selanik'ten Manastır'a lise okumaya gelen Mustafa Kemal ve zengin bir tüccarın kızı olan Eleni'nin arasında yasak fakat güçlü bir aşk doğuyor. Çok geçmeden Eleni'nin babası, kızı ve Mustafa Kemal arasındaki ilişkiyi öğreniyor ve kızı Eleni'yi eve kapatıyor...

5 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım da oğlunun, bir Rum kızıyla aşk yaşamasını onaylamıyor ve Mustafa Kemal'e o kızı unutmasını söylüyor.

6 Eleni'nin babası daha da ileri giderek kızını, Yunanistan'ın Makedonya kesiminde bulunan bir kasaba olan Florina'ya götürüyor...

7 Birbirlerinden talihsizce koparılan bu güzel çiftin, birbirlerini bir daha hiç göremediklerini de üzülerek söyleyelim.

8 Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal, Latife Hanım ile evlendi ancak bu evlilik yalnızca 2 yıl sürdü.

9 Atatürk'ün Eleni'ye aşık olduğu dönem öğrenim gördüğü askeri okul, şimdilerde müzeye dönüştürülmüş durumda ve ulu öndere ait bir anı odası bulunuyor.

10 Anı odasının duvarlarında ise Eleni Karinte'nin, Florina'ya götürüldükten sonra büyük aşkı Atatürk için kaleme aldığı bir mektup bulunuyor.

11 İşte aslının arşivlerde saklandığı söylenen ve okudukça sol tarafınızı titretecek o talihsiz mektup...

12 ''Çok seneler geçti, ben halen her gün senden haber bekliyorum. Herhangi bir zamanda mektubumu alırsan, beni hatırla. Kağıttaki gözyaşlarımı görebileceksin. Yıllar ve olaylar geçiyor, seninle ilgili çok şeyler konuşuluyor. Mektubumu okurken, başka kadını seviyorsan, mektubumu yırt.



13 Manastırlı Eleni Karinte, bir gün tanıdığı ve aşık olduğu adama bütün ömrünü harcamıştır. Benim seni sevdiğim kadar, o kadını o kadar çok seviyorsan, kendisine hiçbir şey söyleme, senin kadar mutlu olmasını diliyorum. Fakat, balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan, seni beklediğimi ve ömrüm boyunca bekleyeceğimi bilmeni istiyorum.

14 Döneceğini, beni unutmayacağını biliyorum. Babam vefat etti. Beni senden ayırdığından tam bir yıl geçti, beni eve kapattı ve bir ay çıkmama izin vermedi. Ağladım, biliyorum ki tüm kilitleri ve hapisleri boşuna harcadı.



15 Beni evlendirecekleri adamı sadece bir kez gördüm ve kendisi bana onu sevebileceğimi söyledi. Ben kendisine, ''Hayır, ben sadece ilk aşkımı seviyorum'' dedim. Babam beni hiçbir zaman affetmedi ve ben de kendisini affetmedim. O zamanlardaki gibi genç ve güzel değilim.

16 Ebediyen seni seven ve bekleyen, Eleni Karinte'n.''

17 Hakkında çok az şey bilinen Eleni Karinte'nin, hayatı boyunca evlenmediği ve 80 yaşında Florina'da hayatını kaybettiği biliniyor.



18 Kimi bu aşkın efsane olduğunu düşünüyor, kimiyse bu hikayeye can-ı gönülden inanarak Eleni'nin Mustafa Kemal'e aşık olduğu evin balkonunu görmek için kilometrelerce yol katediyor.

19 Balkanların Romeo ve Juliet'i olarak tanımlanan bu aşkın, Aleksandar Popovski’nin “Balkanlar Ölmemiştir'' filmiyle sinemaya taşındığını söylemekte de fayda var...