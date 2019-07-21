Son Dakika Haberleri: Banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkaran fenomenin hesabı kapatıldı
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Banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkaran fenomenin hesabı kapatıldı

2 saat önce

Müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkaran İngiliz fenomen Belle Delphine'nin Instagram hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı.

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Son dönemlerin cosplayer (kostümlü oyuncu) isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki Instagram fenomeni Belle Delphine, "4 milyon takipçiye ulaşırsam, internete cinsel ilişki videomu yükleyeceğim." açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
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Yabancı site kaynaklarına göre net maaşı 500 bin dolar olan Delphine, müstehcen paylaşımlarıyla Instagram kullanıcıları tarafından sık sık şikayet ediliyor.
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Kendisine ''Gamer Girl'' lakabı takan Delphine, geçtiğimiz günlerde banyo yaptığı suyu 30 dolara satışa çıkarmıştı.
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Üzerinde ''Kavanozdaki, benim banyo yaparken küvette oynadığım su. İçmek için değildir. Sadece duygusal amaçlar ile kullanılmalıdır." yazan kavanoz, büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede tükendi.
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Instagram yönetimi, 19 yaşındaki fenomenin duyanlara tiksinti veren eylemini birkaç hafta sonra cezalandırdı ve Dephine'nin 4,5 milyonluk hesabı saniyeler içinde kapatıldı.
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Gönderilerinde sıklıkla Not Safe For Work (çıplaklık çıkabilir) uyarısı bulunan fenomenin hesabının art arda gelen şikayetler üzerine kapatıldığı söyleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:39 
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