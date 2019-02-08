Banyoya Bile Sığamayan Genç Kadın, 116 Kilo Verdi

1 TLC'de yayınlanan Ağır Yaşamlar programına katılan 29 yaşındaki Lacey Hodder hem zayıfladı hem de hayatında onu yeme bağımlısı yapan sorunları aştı. Michigan'da yaşayan 29 yaşındaki genç kadın, TLC'de yayınlanan Ağır Yaşamlar programına başvurduğunda 313 kilonun üzerindeydi. Hareket etmekte zorlanan, banyo yaparken bile yorgun düşen bir haldeydi.

2 6 yaşından beri ciddi aile içi problemler yaşayan Lacey, ebeveynleri onu terk ettiğinde küçük yaşına karşın kendine bakmak zorunda kalmıştı. Çoğunlukla öğünleri eritilmiş tereyağ ve şekerden oluşan bir karışımdı.

3 12 yaşına geldiğinde Lacey'in kilosu 158'e çıkmıştı. Lacey'in kiloları babasının ona zorbalık yapmasına neden olmuştu. Lacey ise kendini iyi hissetmek için eskisinden daha fazla yemek yiyordu. 16 yaşına geldiğinde 223 kiloya çıkmıştı.

4 Liseyi bırakan Lacey aynı yıl uzun süre tedavi görmesine ve hareket etmesine engel olacak bir sakatlık yaşadı. 8 yıl süren tedavi sırasında çalışamadı, hiçbir zaman bir işi olmadı ve hayata karşı tüm enerjisini yitirdi.

5 Annesi de kendisi gibi obez olan Lacey, annesinin tüp mide ameliyatı olması sonrası kilo verdiğini gördü ve kendisi için de bir karar aldı. Lacey TLC'de programa dahil edildikten sonra günlük 1200 kalorilik bir diyete başladı ve 1 ay içinde 47 kilo vermeyi başardı.



6 Lacey'nin ameliyatı onaylandı ancak bu kez de psikolojisi bu tip bir ameliyata girmesini engelledi. Obez Lacey, hayatta onu rahatlatan tek şey olan yemek yemekten vazgeçmek istemedi. Lacey'in psikolojisinin ameliyata uygun olmadığını gören doktorlar operasyonu iptal ettiler.

7 Lacey'e hayattan keyif almasını sağlayacak ve yeme istediğini bastıracak bir hobi edinmesini önerdiler. Resim yapmaya başmayan Lacey için yöntem işe yaradı. Resim yaptıkça yemeğe odaklanma ihtiyacı giderek azaldı.

8 Yeniden kilo vermeye başlayan Lacey 1 yılın sonunda 116 kilo daha hafifti. Yürüyüşler yapmaya başlayan genç kadın tüp mide ameliyatı için onay aldı. Yemek yemesine neden olan aile içi ilişkilerini de düzeltmeyi başaran Lacey, kilo vermeyi sürdürüyor.