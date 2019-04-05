Barbie Bebeğe Benzemek İçin Defalarca Bıçak Altına Yatmıştı! Estetiksiz Hali Şoke Ediyor

1 Barbie bebeğe benzemek için defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola, estetik bağımlısı oldu.

2 Ahola, Barbie bebeği mükemmel bir güzellik unsuru olarak kabul ediyor.

3 Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Ahola, "Ben de onun gibi mükemmel olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

4 "İnsanlar bana sahte veya Barbie'ye benziyorsun dediğinde bu beni mutlu ediyor" dedi.

5 Estetik operasyonlar için defalarca ameliyat olan Ahola, ölümden döndüğünü açıkladı.

6 Ameliyatlar için ailesinden maddi destek almadığını söyleyen genç kadın para biriktirmek için temizlik de dahil çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.

7 16 yaşındayken bunları planlamaya başladığını kaydeden Ahola, "Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım" dedi.

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