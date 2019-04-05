Barbie Bebeğe Benzemek İçin Defalarca Bıçak Altına Yatmıştı! Estetiksiz Hali Şoke Ediyor
2 saat önce
16 yaşından beri Barbie'ye benzemek için defalarca bıçak altına yatan Amanda Ahola'nın bir de eski haline bakın...
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Barbie bebeğe benzemek için defalarca bıçak altına yatan 21 yaşındaki Finlandiyalı Amanda Ahola, estetik bağımlısı oldu.
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Ahola, Barbie bebeği mükemmel bir güzellik unsuru olarak kabul ediyor.
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Estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Ahola, "Ben de onun gibi mükemmel olmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.
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"İnsanlar bana sahte veya Barbie'ye benziyorsun dediğinde bu beni mutlu ediyor" dedi.
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Estetik operasyonlar için defalarca ameliyat olan Ahola, ölümden döndüğünü açıkladı.
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Ameliyatlar için ailesinden maddi destek almadığını söyleyen genç kadın para biriktirmek için temizlik de dahil çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.
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16 yaşındayken bunları planlamaya başladığını kaydeden Ahola, "Kendimle ilgili bu vizyonum vardı, Barbie'ye benzemiyordum ve bu yüzden sadece bir şeyleri değiştirmeye başladım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:56
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