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Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da dünyaya geldi.
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Grubu 'Kurtalan Ekspres' ile pek çok ülkede konser verdi.
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200'den fazla besteye imza attı. 12 altın ve 1 platin albüm kazandı.
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1970'te Dağlar Dağlar plağıyla Platin Plak Ödülü'nün sahibi oldu.
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1970'te Moğollar grubuyla birleşti. Grubun adı "MançoMongol" olarak kaldı.
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1978 yılında Lale Manço ile evlendi.
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Kısa süre sonra çocukları Doğukan ve Batıkan dünyaya geldi.
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1975 yılında tek sinema filmi olan "Baba Bizi Eversene"de başrol aldı.
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1997'de eşi Lale Manço ile Tuzla Barış Manço İlköğretim Okulu projesini başlattı.
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'Türkiye´nin Evliyası' lakabıyla 'Barış Manço Live In Japan' adlı albümü, Japonya´daki konser kayıtlarından oluşan albümü 1996'da piyasaya sürdü.
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Barış Manço, 80'li yıllarda 'Arkadaşım Eşek', 'Dönence', 'Hal Hal', 'Halil İbrahim Sofrası', 'Bugün Bayram', 'Domates Biber Patlıcan', 'Kara Sevda', 'Can Bedenden Çıkmayınca' ve 'Nane Limon Kabuğu' gibi hala sevilen parçalara imza attı.
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1981'de çıkardığı "Sözüm Meclisten Dışarı" albümüyle müzik hayatında zirve yaşadı.
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1998 yılında ekranların en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri olan "7´den 77´ye"programını sunmaya başladı.
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"Adam Olacak Çocuk" ile dönemin çocuklarının kalbinde taht kurdu.