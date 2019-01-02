Grubu 'Kurtalan Ekspres' ile pek çok ülkede konser verdi.

1975 yılında tek sinema filmi olan "Baba Bizi Eversene"de başrol aldı.

Barış Manço, 80'li yıllarda 'Arkadaşım Eşek', 'Dönence', 'Hal Hal', 'Halil İbrahim Sofrası', 'Bugün Bayram', 'Domates Biber Patlıcan', 'Kara Sevda', 'Can Bedenden Çıkmayınca' ve 'Nane Limon Kabuğu' gibi hala sevilen parçalara imza attı.

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1998 yılında ekranların en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri olan "7´den 77´ye"programını sunmaya başladı.