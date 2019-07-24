Başbakan seçilen Boris Johnson, sevgilisiyle birlikte mortgage kullanarak ev aldı!

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55 yaşındaki Boris, eski karısı Marina Wheeler ile yaşadığı 3.7 milyon Euro'luk evini sattı ve ardından dört katlı Victorian tarzı mülkü satın aldı. Victorian, yarı müstakil evde dört çift kişilik yatak odası, iki resepsiyon odası ve iki banyo bulunuyor.