Son Dakika Haberleri: Başbakan seçilen Boris Johnson, sevgilisiyle birlikte mortgage kullanarak ev aldı!
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Başbakan seçilen Boris Johnson, sevgilisiyle birlikte mortgage kullanarak ev aldı!

12 dakika önce

İngiltere başbakanı, Osmanlı İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in torunu Boris Johnson, sevgilisi Carrie Symonds ile 1.3 milyon sterlinlik eve taşınıyor. Eski karısıyla yaşadığı 3.7 milyon Euro'luk evini satan çiçeği burnunda Başbakan Boris Johnson, sevgilisiyle Victorian tarzı bir malikaneye yerleşiyor.

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Yeni Başbakan Boris Johnson kız arkadaşı Carrie Symonds ile 1.3 milyon sterlinlik evde kalacak.
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55 yaşındaki Boris, eski karısı Marina Wheeler ile yaşadığı 3.7 milyon Euro'luk evini sattı ve ardından dört katlı Victorian tarzı mülkü satın aldı. Victorian, yarı müstakil evde dört çift kişilik yatak odası, iki resepsiyon odası ve iki banyo bulunuyor.
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Boris Johnson ve kız arkadaşı Carrie'nin haftasonunda yeni evlerine taşınmaları bekleniyor.
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Güney Londra'nın yeşil bir bölgesindeki 2.000 metrekarelik kırmızı tuğlalı mülk, Carrie'nin Camberwell'deki dairesine 1,6 km'den daha kısa bir mesafede bulunuyor.
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Dört yatak odalı mülk, Güney Londra'nın yeşil bir bölgesinde yer alıyor.
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Boris Johnson ve Carrie Symonds'un yeni evlerini alırken mortgage kullandıkları düşünülüyor.
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Güzel ev, başkentin en çok arzu edilen alanlarından birinde.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:47 
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