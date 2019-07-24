Başbakan seçilen Boris Johnson, sevgilisiyle birlikte mortgage kullanarak ev aldı!

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Yeni Başbakan Boris Johnson kız arkadaşı Carrie Symonds ile 1.3 milyon sterlinlik evde kalacak.
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55 yaşındaki Boris, eski karısı Marina Wheeler ile yaşadığı 3.7 milyon Euro'luk evini sattı ve ardından dört katlı Victorian tarzı mülkü satın aldı. Victorian, yarı müstakil evde dört çift kişilik yatak odası, iki resepsiyon odası ve iki banyo bulunuyor.
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Boris Johnson ve kız arkadaşı Carrie'nin haftasonunda yeni evlerine taşınmaları bekleniyor.
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Güney Londra'nın yeşil bir bölgesindeki 2.000 metrekarelik kırmızı tuğlalı mülk, Carrie'nin Camberwell'deki dairesine 1,6 km'den daha kısa bir mesafede bulunuyor.
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Dört yatak odalı mülk, Güney Londra'nın yeşil bir bölgesinde yer alıyor.
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Boris Johnson ve Carrie Symonds'un yeni evlerini alırken mortgage kullandıkları düşünülüyor.
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Güzel ev, başkentin en çok arzu edilen alanlarından birinde.