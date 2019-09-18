Son Dakika Haberleri: Başını çarptıktan sonra filizlendi, 5 yılda bu hale geldi!
Son Dakika Fotogaleri

Başını çarptıktan sonra filizlendi, 5 yılda bu hale geldi!

38 dakika önce

Hindistanlı Shyam Lal Yadav'ın, kafasını çarptıktan sonra başında oluşan yara, 5 sene sonra yaklaşık 10 santimlik boynuza dönüştü.

1
Hindistan'ın, Madhya Prades eyaletindeki Rahli köyünden, 74 yaşındaki Shyam Lal Yadav'ın, kafasında çıkan yaklaşık 10 santimlik tek boynuz, yaklaşık beş yıl önce büyümeye başladı.
2
Shyam, bu boynuzun 2014 yılında, başını çarptıktan sonra ilginç şekilde kafasında filizlendiğini söyledi.
3
Shyam Lal Yadav, başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığını düşünüp ihmal etti. Boynuz, bu zamana kadar berberi tarafından kontrol altında tutuldu. Boynuzun sertliğinden ve büyümesine artık tahammül edemeyen Shyam, cerrahlardan yardım istemek zorunda kaldı.
4
Bu boynuzun kanser öncüsü lezyonlardan Korn Kutanea olduğundan şüphelendiler. Vakit kaybetmeden ameliyatla almaya karar verdiler. Shyam'ın ameliyattan önce çekilen fotoğrafları, boynuzun başının üstünden nasıl yükseldiğini gösterdi.
5
Cerrahlar, boynuzu çıkarmak için bir tıraş bıçağı kullandı, tekrarlamasını engellemek için büyümenin kök nedenini araştırmaya başladılar. Shyam, ameliyattan sonra hastanede 10 gün geçirdi ve çıkan biyopsi sonuçlarına göre boynuzun zararsız olduğu doğrulandı.



Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Ölümle ilgili tüyler ürperten araştırma! Ölüler çürürken hareket edebiliyor Uzmanlar uyardı! Grip benzeri hastalık 80 milyon insanı öldürebilir Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı son haliyle şoke etti! Genç kadın, banyoda şarja taktığı telefonunun suya düşmesi üzerine feci şekilde can verdi Esmer güzeli Kendall Jenner'ın bu halini unutun! Değişimi ile herkesi şoke etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başını çarptıktan sonra filizlendi, 5 yılda bu hale geldi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]