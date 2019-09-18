Başını çarptıktan sonra filizlendi, 5 yılda bu hale geldi!

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Shyam Lal Yadav, başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığını düşünüp ihmal etti. Boynuz, bu zamana kadar berberi tarafından kontrol altında tutuldu. Boynuzun sertliğinden ve büyümesine artık tahammül edemeyen Shyam, cerrahlardan yardım istemek zorunda kaldı.