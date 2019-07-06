Son Dakika Haberleri: Basit bir karışımı bile kanserden koruyor! İşte kansere geçit vermeyen 10 besin
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Basit bir karışımı bile kanserden koruyor! İşte kansere geçit vermeyen 10 besin

1 saat önce

İşte çağımızın en korkulan hastalıklarından biri olan kanserle kahramanca savaşan 10 besin...

1
Sarımsak
Sarımsak
İçinde bulunan selenyum, kanserli hücrelerin oluşumunu veya oluşmuş olan zararlı hücrelerin yayılıp büyümesini engeller. Ciddi bir antioksidan kaynağı olduğunu da söylemekte fayda var.
2
Kırmızı meyveler
Kırmızı meyveler
Çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler, yüksek oranda antioksidan özelliği gösterdiği için düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı vücudu koruyor.
3
Üzüm
Üzüm
Üzümün içinde bulunan fenolik bileşikler ve resveratrol, vücudumuzda kanserli hücrelerin oluşmasını önlemekte önemli bir rol oynuyor.
4
Brokoli/ Karnabahar
Brokoli/ Karnabahar
Birçok kişinin tüketmekten keyif almadığı brokoli/ karnabahar gibi sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı lukorafaninin, beta karoten ve selenyum gibi birçok antikanserojen madde, kansere yakalanma riskini azaltma konusunda sınır tanımıyor.
5
Keten tohumu
Keten tohumu
Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor.
6
Turp
Turp
Kış sofralarının vazgeçilmez besini olan turp, içinde barındırdığı antikanserojen maddeler sayesinde, kanser savaşçısı besinlerin başını çekiyor. Turp bilhassa, meme ve akciğer kanserine karşı oldukça etkili.
7
Zerdeçal
Zerdeçal
Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde antienflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik özellikler taşıyor. Bize yabancı gelen bu sözcükler aslında yalnızca kanserden değil, birçok hastalıktan koruyor.
8
Elma
Elma
Elmanın içinde bulunan besin lifleri bizi kolon kanserinden korurken, C vitamini özelliği ise akciğer ve mide kanseri riskine karşı kahramanca savaşıyor.
9
Ceviz
Ceviz
Ceviz, zengin içeriği sayesinde yalnızca kanser riskini değil, oluşmuş kanserli hücreleri yok etmekte de birebir.
10
Yukarıda saydığımız besinlerin genel bir kanser riskiyle savaştığını ve kanserin birçok türü olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. Kanserden korunma yolları ararken, bir doktora danışılmasını belirtmekte de fayda var.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:10 
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