Bebek odasında tüyler ürperten görüntü! Kamera kayıtlarını izledikten sonra evi terk ettiler

Bebekleri Lily'nin yüzündeki çizikleri gören anne-baba, ilk başta bu çizikleri bebeklerinin yaptığını düşündüler. Ancak dikkatli baktıklarında, bu çiziklerin bir bebeğin yapamayacak kadar büyük ve derin olduğunu fark ettiler.

Baba Joshua, "Lily sanki bizim görmediğimiz bir şeyi gördüğü için ayağa kalkıp etrafına bakınıyordu. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir görüntüydü, izlerken adeta kanımız dondu" dedi.

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Lily'nin annesi ise izlediği sıra dışı görüntülerin ardından evde duramadığını, soluğu kaynanasında aldığını söyledi. Ayrıca genç anne, bu evde ilk kez böylesine garip bir şey yaşamadığını, daha önce de evde bağıran ve gülen sinirli bir erkek sesi duyduğunu anlattı.