Bebek odasında tüyler ürperten görüntü! Kamera kayıtlarını izledikten sonra evi terk ettiler
1 saat önce
ABD'de yaşayan Heather Brough ve Joshua Higgins çifti, bebeklerinin yüzünde oluşan çiziklerden süphelenince, bebek odasında bulunan kamera kayıtlarına bakmaya karar verdi. Gördükleri karşısında dehşete düşen anne-baba, yaşadıkları evi apar topar terk etti.
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ABD'de Michigan'da yaşayan Joshua Higgins ve Heather Brough Highland çifti, hayaletli olduğuna inandıkları evlerini apar topar terk ettiler.
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Bebekleri Lily'nin yüzündeki çizikleri gören anne-baba, ilk başta bu çizikleri bebeklerinin yaptığını düşündüler. Ancak dikkatli baktıklarında, bu çiziklerin bir bebeğin yapamayacak kadar büyük ve derin olduğunu fark ettiler.
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Lily'nin odasında bulunan kamera kaydını izleyen çift, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kayıtlarda, Lily'nin beşiğinin kenarından bir gölgenin geçip gittiği gün gibi meydandaydı.
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Baba Joshua, "Lily sanki bizim görmediğimiz bir şeyi gördüğü için ayağa kalkıp etrafına bakınıyordu. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir görüntüydü, izlerken adeta kanımız dondu" dedi.
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Lily'nin annesi ise izlediği sıra dışı görüntülerin ardından evde duramadığını, soluğu kaynanasında aldığını söyledi. Ayrıca genç anne, bu evde ilk kez böylesine garip bir şey yaşamadığını, daha önce de evde bağıran ve gülen sinirli bir erkek sesi duyduğunu anlattı.
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Anlatılanlara göre, evin eski sahibi tam 11 yıl önce bu evde ölmüş. Merdivenlerden düşen kadının yeğeninin ifadesine göre, kadın merdivenlerden yuvarlanmış, kalçaları kırılmış ve ölmeden önce düştüğü yerde çok uzun süre beklemiş.
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Evden taşınmaları gerektiğini söyleyen çift, "Bu son olay bize derhal buradan taşınmamız gerektiğini hatırlattı. Burada dolaşan şey bir ruh. Ne istediğini bilmiyoruz, ancak bize fiziksel olarak da zarar vermeye başladı" şeklinde konuştu.
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25.9.2019 13:37:35. #1.11#
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