Son Dakika Haberleri: Ben Bilirim Yarışmasına Damga Vuran Olay! Seyit Onbaşı'yı Bilemediler

Ben Bilirim Yarışmasına Damga Vuran Olay! Seyit Onbaşı'yı Bilemediler

1 gün önce

Alper Ateş'in sunumuyla ekranlara gelen eğlenceli bilgi yarışması Ben Bilirim'de Seyit Onbaşı sorusuna verilen cevaplar pes dedirtti...

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1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir?" sorusuna verilen cevaplar izleyicileri çılgına döndürdü.
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Yarışmacılardan Onur Bey öncelikle "Şehit Onbaşı uyduruyorum biraz ama" dedi...
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Bir diğer yarışmacı Sezgin Bey ise "Ben de atıcam Behiç Onbaşı" dedi.
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Nursel Hanım "Necip Onbaşı" dedi..
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Mithat Bey "Mithat Onbaşı" dedi.
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Yarışmacılar doğru cevabı bir türlü bulamayınca Sunucu Alper Ateş devreye girdi ve "Çanakkale'ye gittiğimizde heykelini görürüz. 275 kiloluk topu kaldıran isimdir, tarihte çok önemli yeri vardır." dedi.
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1 harf daha açılda tüyo da verildi ama butona basan Onur Bey tam bilecek tamam derken tekrardan yanlış cevap verdi ve "Selim Onbaşı" dedi.
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Mithat Bey ise sonunda "Seyit Onbaşı" diyerek cevap verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.05.2019 10:22 
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