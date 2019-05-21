Ben Bilirim Yarışmasına Damga Vuran Olay! Seyit Onbaşı'yı Bilemediler

1 1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir?" sorusuna verilen cevaplar izleyicileri çılgına döndürdü.

2 Yarışmacılardan Onur Bey öncelikle "Şehit Onbaşı uyduruyorum biraz ama" dedi...

3 Bir diğer yarışmacı Sezgin Bey ise "Ben de atıcam Behiç Onbaşı" dedi.

4 Nursel Hanım "Necip Onbaşı" dedi..

5 Mithat Bey "Mithat Onbaşı" dedi.

6 Yarışmacılar doğru cevabı bir türlü bulamayınca Sunucu Alper Ateş devreye girdi ve "Çanakkale'ye gittiğimizde heykelini görürüz. 275 kiloluk topu kaldıran isimdir, tarihte çok önemli yeri vardır." dedi.

7 1 harf daha açılda tüyo da verildi ama butona basan Onur Bey tam bilecek tamam derken tekrardan yanlış cevap verdi ve "Selim Onbaşı" dedi.

8 Mithat Bey ise sonunda "Seyit Onbaşı" diyerek cevap verdi.

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