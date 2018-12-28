Norveçli Rock Grubu Değil, Bennu Gerede ve Oğulları!

1 İşte Bennu Gerede ve Oğulları...

2 Köklü bir aileden gelen Canan Gerede'nin kızı başarılı fotoğrafçı Bennu Gerede'yi bir çoğumuz Survivor yarışmasından tanıyoruz.

3 2016'da 4 çocuğu ile birlikte Endonezya-Bali'ye yerleşme kararı alan Bennu Gerede, son zamanlarda hepsi birbirinden tarz ve başarılı olan oğulları ile paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geldi.

4 Çoğu kişi için hayranlık uyandıran ve süper aile olarak tanımlanan Bennu Gerede, 1999 yılında Amsterdam'da tanışıp Mısır-Sina Çölü'nde Bedevi geleneğine göre Koray Erkayaile evlendi.

5 Bennu Gerede'nin 2006 yılında boşandığı Koray Erkaya'dan Dilan, Daren adında ikiz oğulları ve Miro adında bir oğlu daha var.

6 Bennu Gerede ve Ahmet Ağaoğlu 2006 yılında bir aşk yaşadı ve bu birlikteliklerinden Gerede'nin 4. oğlu Kai dünyaya geldi.



7 2013 yılındaki Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan 47 yaşındaki Bennu Gerede Türkiye'de daha yakından tanınmaya başladı ve son günlerde Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.

8 Alem Dergisine kapak olan Bennu Gerede, dergide verdikleri pozu takipçileri ile paylaşarak altına "2019 yılına böyle güzel bir anı ile girmek, dünyadaki en sevdiğim varlıklar ile, kadar muhteşem bir duygu olamaz. En iyi fotoğrafçılarından @nihatodabasiofficial gözüne tanık olmak. 2019 hoş geldin! " notunu düştü.

9 Bu son gelişmeyle yeniden tüm gözleri üzerlerine toplayan Bennu Gerede, Alem Dergisi'ne verdikleri röportajda "Kabile gibiyiz" diyerek oğulları ile birbirinden güzel pozlar verdi.



10 Oğulları ise annelerini "Kraliçemiz", "Efsane anne", "Bahçeden beslenen muhteşem kadın", gibi sözlerle betimlediler.

11 Bennu Gerede'nin 18 yaşındaki Dilan, Daren ve 17 yaşındaki Miro modellikle uğraşırken 2007 doğumlu en küçük oğlu Kia'nın ise abilerinden aşağı kalır yanı yok.

12 Ağustos ayında 12'ncisi düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'te Deniz Berdan ile kızı Begüm'ün markası olan 'DB Berdan' 'ın defilesinde ise Bennu Gerede ve oğulları Dilan, Miro ve Daren podyumda birlikte boy göstermişlerdi.

13 Bennu Gerede ve oğullarının bazı paylaşımları...

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