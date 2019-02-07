Benzinin En Pahalı Olduğu 10 Ülke

BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA:

bunları gösterip halimize şükürmü edelim yani ,bu ülkelerin birde kişi başı kazançlarını koyun öyle konuşun norveçle türkiyeyi nasıl kıyaslarsınız be,adamlar 5300 euro asgari ücret alıyo biz 330 euro alıyoruz akıl varsa hesap edersinizde bi daha milleti saf yerine koyup birilerinin şakşakçılığını yapmazsınız: