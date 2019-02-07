Son Dakika Haberleri: Benzinin En Pahalı Olduğu 10 Ülke

Benzinin En Pahalı Olduğu 10 Ülke

1 saat önce

Globalpetrolprices sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1,09 doları buluyor. Dünyada benzinin en pahalı olduğu yer Zimbabve. Bu Afrika ülkesinde benzinin litre fiyatı 3,31 doları buluyor. İşte benzinin en pahalı olduğu 10 ülke ve dolar üzerinden litre fiyatı...

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»      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07 

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YORUMLAR (14)
  • BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA: norveçle türkiyedeki fiyatı karşılaştırabilmeniz açısından söylüyorum asgari ücret hesabı yaparsanız norveçte 1,85 ise litresi Türkiyede 0,115 cent olması gerekiyo buda size kapak olsun: Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MATEMATİK: ADAM 3500 TL MAAŞ OLIP 1.2 TL BENZİNE VERİYOR. DAVAROOO SİTE ADAMLAR TL İLE Mİ ÖDÜYORLAR. AKIL YOK MATEMATİK HİÇ YOK Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA: norveç diyip benzini pahalı dediğiniz yerde adamlar 5300 euro asgari ücret alıyo Allahtan korkun be: Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • BINGILDAĞIM OLUŞMADI DAHA: bunları gösterip halimize şükürmü edelim yani ,bu ülkelerin birde kişi başı kazançlarını koyun öyle konuşun norveçle türkiyeyi nasıl kıyaslarsınız be,adamlar 5300 euro asgari ücret alıyo biz 330 euro alıyoruz akıl varsa hesap edersinizde bi daha milleti saf yerine koyup birilerinin şakşakçılığını yapmazsınız: Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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