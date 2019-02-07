Benzinin En Pahalı Olduğu 10 Ülke
1 saat önce
Globalpetrolprices sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1,09 doları buluyor. Dünyada benzinin en pahalı olduğu yer Zimbabve. Bu Afrika ülkesinde benzinin litre fiyatı 3,31 doları buluyor. İşte benzinin en pahalı olduğu 10 ülke ve dolar üzerinden litre fiyatı...
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07
Diğer Galeriler
Kardashian, Şaşı Eden Göğüs Dekoltesiyle Yardım Kuruluşunun Galasına Damgasını Vurdu!
Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Düğünü Ünlü Akınına Uğradı!
Benzinin En Ucuz Olduğu 10 Ülke
Dünyaca Ünlü Yıldızlar, Gençlikleriyle Omuz Omuza Poz Verdi!