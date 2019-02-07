Benzinin En Ucuz Olduğu 10 Ülke
33 dakika önce
Globalpetrolprices sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. İşte benzinin en ucuz olduğu 10 ülke ve dolar üzerinden litre fiyatı...
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:21
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