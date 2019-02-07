Son Dakika Haberleri: Benzinin En Ucuz Olduğu 10 Ülke

Benzinin En Ucuz Olduğu 10 Ülke

33 dakika önce

Globalpetrolprices sitesi, dünyada benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. İşte benzinin en ucuz olduğu 10 ülke ve dolar üzerinden litre fiyatı...

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»      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:21 

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