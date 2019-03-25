Beşiktaş'ın Kadro Dışı Kalan Ünlü Topçusu, Sarışın Güzelle Balkon Sefasında!
1 saat önce
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, Arnavutköy'deki bir kafenin balkonunda, sarışın güzelle samimi bir şekilde objektiflere takıldı.
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
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Sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenen Zengin'in, mekanın balkonundaki romantizmi objektiflere takıldı.
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Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan Zengin, arkadaşlarının uyarısıyla kameraları fark edince gülümsemekle yetindi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:23
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