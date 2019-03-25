Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Kadro Dışı Kalan Ünlü Topçusu, Sarışın Güzelle Balkon Sefasında!

Beşiktaş'ın Kadro Dışı Kalan Ünlü Topçusu, Sarışın Güzelle Balkon Sefasında!

1 saat önce

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, Arnavutköy'deki bir kafenin balkonunda, sarışın güzelle samimi bir şekilde objektiflere takıldı.

1
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'deydi.
2
Sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenen Zengin'in, mekanın balkonundaki romantizmi objektiflere takıldı.
3
Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan Zengin, arkadaşlarının uyarısıyla kameraları fark edince gülümsemekle yetindi.
4
5
6
7
8

»      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:23 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (4)


Diğer Galeriler

Sivri Diliyle Popstar'a Damga Vuran Mehtap'ın Eski Görünümünden Eser Yok! Her Gece Dağınık Bıraktığı Tadilat Malzemelerini, Toplu Halde Buldu! Bakın İşin Altından Ne Çıktı Pazardan Aldığı Sütyeni Yıkamadan Giyen Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı! 400 Metre Yükseklikten Aşağı Atlamıştı, Ortalama 250 Kilometre Hızla Asfalta Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Kadro Dışı Kalan Ünlü Topçusu, Sarışın Güzelle Balkon Sefasında!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]