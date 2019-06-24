BET Ödülleri sahiplerini buldu! Rihanna'nın deri kombini kırmızı halıya damga vurdu

1
Beyonce
BET Ödülleri, 2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenleniyor. Her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Ödül töreni, her yıl BET kanalı tarafından sunulmakta ve canlı olarak yayınlanmaktadır. BET Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törende Beyonce, En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı seçildi.
2
Bruno Mars
En İyi R&B/Pop Şarkıcısı
3
Burna Boy
En İyi Uluslararası Sanatçı
4
Cardi B
En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı
5
Cardi B
Ünlü rapçi aynı zamanda Invasion of Privacy albümüyle 'Yılın Albümü' ödülünü almaya hak kazandı.
6
Childish Gambino
"This Is America" - Yılın Klibi ödülünü aldı.
7
Ella Mai
"Trip" - Seyirci Ödülü
9
Nipsey Hussle
En İyi Erkek Hip Hop Şarkıcısı
10
Regina King
En İyi Kadın Oyuncu
11
Serena Williams
Yılın Kadın Sporcusu
12
Snoop Dogg Ft. Rance Allen
"Blessing Me Again" - Dr. Bobby Jones İlham Ödülü
13
Stephen Curry
Yılın Erkek Sporcusu
14
Travis Scott Ft. Drake
"Sicko Mode" - En İyi İşbirliği
15
Karena Evans
Yılın Klip Yönetmeni
16
Marsai Martin
En İyi Genç Yıldız
17
Lil Baby
En İyi Yeni Sanatçı
18
Michael B. Jordan
En İyi Erkek Oyuncu
19
Sho Madjozi
Yeni Uluslararası Sanatçı
20
Blackkklansman
En İyi Film
21
CIARA
Her ne kadar ödül töreni olsa da gecede en dikkat çeken de yıldızların şıklık yarışıydı. Birbirinden iddialı ve yaratıcı kostümlerle ünlü isimler geceye damga vurdu.