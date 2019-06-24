BET Ödülleri sahiplerini buldu! Rihanna'nın deri kombini kırmızı halıya damga vurdu

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Beyonce

BET Ödülleri, 2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenleniyor. Her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Ödül töreni, her yıl BET kanalı tarafından sunulmakta ve canlı olarak yayınlanmaktadır. BET Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törende Beyonce, En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı seçildi.