Son Dakika Haberleri: BET Ödülleri sahiplerini buldu! Rihanna'nın deri kombini kırmızı halıya damga vurdu
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BET Ödülleri sahiplerini buldu! Rihanna'nın deri kombini kırmızı halıya damga vurdu

2 saat önce

Her yıl Afrikalı-Amerikalılar ile diğer azınlıklara müzik, oyunculuk, spor gibi çeşitli kategorilerde verilen 2019 BET Ödülleri sahiplerini buldu. 2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenlenen ödül töreninde ünlü isimlerin tarzları en çok konuşulan konu olmayı başardı.

1
Beyonce
Beyonce
BET Ödülleri, 2001 yılından bu yana Black Entertainment Television tarafından düzenleniyor. Her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Ödül töreni, her yıl BET kanalı tarafından sunulmakta ve canlı olarak yayınlanmaktadır. BET Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törende Beyonce, En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı seçildi.
2
Bruno Mars
Bruno Mars
En İyi R&B/Pop Şarkıcısı
3
Burna Boy
Burna Boy
En İyi Uluslararası Sanatçı
4
Cardi B
Cardi B
En İyi Kadın Hip Hop Şarkıcısı
5
Cardi B
Cardi B
Ünlü rapçi aynı zamanda Invasion of Privacy albümüyle 'Yılın Albümü' ödülünü almaya hak kazandı.
6
Childish Gambino
Childish Gambino
"This Is America" - Yılın Klibi ödülünü aldı.
7
Ella Mai
Ella Mai
"Trip" - Seyirci Ödülü
8
Migos
Migos
En İyi Grup
9
Nipsey Hussle
Nipsey Hussle
En İyi Erkek Hip Hop Şarkıcısı
10
Regina King
Regina King
En İyi Kadın Oyuncu
11
Serena Williams
Serena Williams
Yılın Kadın Sporcusu
12
Snoop Dogg Ft. Rance Allen
Snoop Dogg Ft. Rance Allen
"Blessing Me Again" - Dr. Bobby Jones İlham Ödülü
13
Stephen Curry
Stephen Curry
Yılın Erkek Sporcusu
14
Travis Scott Ft. Drake
Travis Scott Ft. Drake
"Sicko Mode" - En İyi İşbirliği
15
Karena Evans
Karena Evans
Yılın Klip Yönetmeni
16
Marsai Martin
Marsai Martin
En İyi Genç Yıldız
17
Lil Baby
Lil Baby
En İyi Yeni Sanatçı
18
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
En İyi Erkek Oyuncu
19
Sho Madjozi
Sho Madjozi
Yeni Uluslararası Sanatçı
20
Blackkklansman
Blackkklansman
En İyi Film
21
CIARA
CIARA
Her ne kadar ödül töreni olsa da gecede en dikkat çeken de yıldızların şıklık yarışıydı. Birbirinden iddialı ve yaratıcı kostümlerle ünlü isimler geceye damga vurdu.
22
Rihanna
Rihanna
23
H.E.R.
H.E.R.
24
Lil Nas X
Lil Nas X
25
Draya Michele
Draya Michele
26
John Legend
John Legend
27
Yara Shahidi
Yara Shahidi
28
Blac Chyna
Blac Chyna
29
DJ Khaled
DJ Khaled
30
Mary J. Blige
Mary J. Blige
31
Tyga
Tyga
32
La La Anthony
La La Anthony
33
Saweetie
Saweetie
34
Tanika Ray
Tanika Ray
35
Tetona Jackson
Tetona Jackson
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:30 
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